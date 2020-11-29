自由開講》鬼滅之刃 VS 我的新創時代 VS 后翼棄兵

洪昱睿

近來在日本造成大轟動而火紅的日本動漫電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》，也在台灣蔚為風潮，前陣子萬聖節，台灣許多地方首長、公職，也紛紛搭上熱潮，cosplay劇中角色，於是我們就東看見一個「炭治郎」、右看見一個「禰豆子」了，連日本首相菅義偉在國會答詢時都不免俗地要引用一下劇中的著名台詞。

《鬼滅》火紅的原因可能是描述親情偉大、時代風格復古、主角滿腔熱血、故事緊湊，甚至是搭上某些時事、議題：如日本年號由「平成」改為「令和」，世界爆發武漢肺炎疫情人心悶而慌等等。這樣的流行本身並無對錯，我比較關注的點在於，「鬼滅流行」變質成「鬼滅騷擾」的面向。

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有些人本身對動漫沒有興趣，有些人對《鬼滅之刃》這部作品缺乏喜好感，但來自社會上的強大「同調壓力」卻質疑不迷「鬼滅」的人：「這麼有名的作品你居然沒看過？」、「很好看強力推坑快去看！」；而另外有些人卻是不見得真有興趣但想跟風、蹭熱度而成天「鬼殺隊」、「全集中呼吸」等不停掛在嘴邊的。我不能說這些現象是否有扭曲了事物的本質，但絕對是提供了我們一些多元的切入觀察點。

相較之下，過於新穎的題材、包裝渲染力較低、受眾圈反而變小的作品，可能就不容易達成像《鬼滅》這樣的豐功偉業了。韓國tvN電視台目前正在熱播中的韓劇《Start-Up：我的新創時代》講新創產業、AI大數據與人工智慧，甚至也找來了素有韓國「國民初戀」之稱的女星裴秀智擔綱演出女主角，收視卻是似乎有點叫好卻不那麼叫座。

由左至右:《鬼滅之刃》、《Start-Up：我的新創時代》 及《后翼棄兵》。（圖片來源：木棉花/TvN/Netflix）

若再看一部作品，最近在國際影音串流平台Netflix上架的《后翼棄兵（The Queen's Gambit），又譯：女王的棋局》，講述出身寄養機構的美國西洋棋女神童貝絲·哈蒙，從小在地下室和校工下棋，深掘出自己的興趣而一路參賽，最終打敗蘇聯勁敵，成為西洋棋世界冠軍的故事。劇情當中雖然也有描述女主角曾有過的物質與酒精濫用等問題，背景年代有點復古但似乎不夠華麗，很多觀眾其實也不是很懂西洋棋的情況下，整劇仍然殺出重圍，獲得蠻亮眼的成績。

韓國有句古諺「한양서 김서방 찾기」（在漢陽找金女婿（夫婿）；漢陽即首爾古稱，漢陽地廣人多，金姓人士比比皆是，要找一個姓金的女婿（夫婿）可謂大海撈針）。筆者暫且自我擴大延伸解釋為：「要讓人發掘；闖出一番事業與名號，應多元發展自己的專業性與獨特性，可參考他人的成功經驗，但未必要照單全收，社會上也不要那麼講求同調，多一點尊重與包容」。

（語文工作者）

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