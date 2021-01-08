胡，怎麼說》美國川、拜交替之間，台灣的危機13天！

胡文輝

川粉攻入美國國會的暴動衝突之後，美國大選紛擾終於塵埃落定，由於川普國安團隊包括白宮國安副顧問博明等提前跳船離職，現在起到20日拜登、賀錦麗就職上任正、副總統的未來13天，美國恐將出現權力「空窗」，台灣必須繃緊神經因應可能的危機13天。

昨日川普支持者在聯席會議舉行之際，在國會大廈外示威抗議。（美聯社）

至切期盼，從今起川、拜交替的未來13天，朝野應暫時休兵、暫停對抗，因應萬一台海發生的危機，台灣的危機就是大家的危機，大家團結共挺大家的台灣！

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發生在美國華府國會的流血暴動衝突，讓世人非常震驚，也讓世人看到美國的民主修復能力，即使內部紛爭衝突再大，民主仍會長存、美國仍然強大、日子還是可以走下去。

美國大選之後的內部衝突，川普在總統任內最後階段、尤其是華府流血衝突時，表現如何荒腔走板，台灣實在不必多嘴、插嘴，台灣必須注意的是，在昨天華府發生川粉暴動的流血衝突之後，美國可能出現中樞失能、甚至無主狀態，一直到20日川普、拜登完成交接，這期間的13天，恐將出現權力空窗，萬一世局突發巨變，美國恐將無法即時決斷、妥善因應。

對美國本身來說，即使世界的某地、甚至美國內部，在這13天內發生較大的衝突、危安事件，美國權力青黃不接之時，因應太遲、拖延不決、決策出錯，對美國也沒差多少，頂多也只是小傷皮肉，不會傷筋斷骨。

對台灣來說，在這13天，川普國安團隊已紛紛跳船，拜登國安團隊尚未接手，萬一中共趁機蠢動，在台灣鄰近海空域或離島製造事端，台灣必須準備好18本以上因應策略，在美國無法立即做出反應時，自己隨時能夠獨力因應危機的第一波，保衛國家安全。

對台灣來說，在這13天，川普國安團隊已紛紛跳船，拜登國安團隊尚未接手，萬一中共趁機蠢動，在台灣鄰近海空域或離島製造事端，台灣必須準備好18本以上因應策略，在美國無法立即做出反應時，自己隨時能夠獨力因應危機的第一波，保衛國家安全。圖為蔡英文總統。（歐新社）

未來13天，最好不發生重大危機，但萬一發生了，對台灣就是關係前途甚至存亡的大事，台灣內部必須團結因應，朝野在這13天應暫時休兵停止對抗，執政黨、在野黨能嗎？

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