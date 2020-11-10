胡，怎麼說》馬英九還在舔「原汁原味」投降滋味！

胡文輝

2015年11月7日的「馬習會」，早被大多數台灣人民看穿就是:「以和平糖衣包裝投降毒藥」，在2016年、2020年兩次大選，被絕大多數人民用選票否決、拒絕、唾棄。當年的「共謀者」馬英九，現在卻還在舔「原汁原味」的投降滋味，還企圖複製投降滋味搞「蔡習會」，欲強加於現任總統蔡英文！

馬習會的前提及結論，就是台灣接受「一個中國」，那就是投降！投降，只有一個味道，原汁原味就是台灣人民無止境的苦難、子孫世世代代的苦痛！馬英九當年舔了「主謀者」習近平抹上的和平糖衣，現在還在繼續舔、繼續舔...。

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前總統馬英九7日出席「馬習會五週年研討會?? 」發表演說。（中央社）

馬英九身為前總統，卻擁抱中國、繼續舔共，行徑卑鄙、無恥無格，他卻唾罵由人，惡上加惡，更進一步趁美國大選結果新舊政府交替之際、趁著中共軍機近月以來天天侵犯我空域、恫嚇台灣之際，複製「糖衣包裝投降」的馬習會，欲以「糖衣包裝投降」原汁原味強銷「蔡習會」，台灣人民當然拒絕吃投降毒藥，蔡總統也當然拒絕！

台灣人民應起而討伐馬英九，更要用選票完全唾棄呼應聲援他的國民黨，以免他們自己繼續舔還對台灣強銷中共餵食的糖衣毒藥！

美國大選告一段落，大多數美國媒體宣告拜登勝出，川普則展開法律戰期望翻轉。不過，從各國的反應來看，都已展開因應「後川普時代」的準備，台灣亦然。

美國大選告一段落，大多數美國媒體宣告拜登（右）勝出，川普（左）則展開法律戰期望翻轉。（法新社）

不管美國總統大選最終結果如何，台灣和各國面對的都是「美國政府」，從現今到明年1月20日，70天內美國政府仍然就是「川普政府」，1月20日起的「新政府」就是美國政府。

除非川普的法律戰在此之前能逆轉選舉結果（目前這種可能性看來很低），台灣除了在這70天內，要與川普政府的老朋友維持既有的極佳關係，當然也要立即全力部署與新政府新朋友建立很好的關係。

在既將到來的「後川普時代」，台灣必須因應不是龐皮歐、不是博明、不是畢根、柯立奇、史達偉...，而是民主黨拜登新政府團隊主政的美台新關係。

在中共文攻武嚇壓力絲毫未減之下，駐美代表蕭美琴在對美關係上，真的肩挑重責大任。她必須向川普政府力挺台灣的老朋友致謝及道別，更要與新政府團隊新朋友迅速建立新關係（民主黨菁英中不少是友台人士，但他們當上政府要員後，都必須重新認識建立共識）。

在國家面臨美、台、中新變局必須全力因應之際，馬英九、蘇起等包藏禍心此時提蔡習會，根本就是故意鬧事、添亂擾台，可惡度加三級，可恥度更破表。

不管川普政府、拜登政府，都是美國政府；不管老朋友、新朋友，都是美國朋友！大家一起給「戰貓」蕭美琴加油！

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