自由開講》查驗素食業者「用什麼豬肉」，看見藍營執政縣市的故意加惡意？！

陳啟濃

台中市食品稽查人員調查市面上美國萊豬，竟然連素食店業者都要查驗，讓店家啼笑皆非。先前更有國民黨執政的縣市長，大膽跟學校嗆聲，跟校長要脅，如果查出學校食材有提供美國萊豬，要對校長撤職查辦。

近日有素食業者在粉專爆料，被台中市食品稽查人員詢問「用什麼豬肉」、「有沒有標示」。（翻攝自業者臉書粉專）

萊豬本來不是問題，國際上有標準的含量限制，國民黨硬要認定是有毒肉品，還要製造國人的恐懼就算了，現在連執政縣市的公教人員都要牽拖在內，運用公權力惡意的過當執行，造成公務人員稽查工作量上更多的負擔，產生民眾更多的怨言，也要藉機把黑手伸入校園，讓教育人員更加擔心自己的職位不保。

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這樣的醜惡動機雖然昭然若揭，同時更顯現出三項意義：

1、關心民眾健康的謊言：民眾的健康需要有高品質的生活水準，需要有質感的施政，更需要用心在地方教育、文化、衛生與環保的施政上。這些是地方施政的軟實力，需要有長遠的規劃，處處都需要縣市長用心投入、認真執行。現在卻只是端出這一隻豬，就想博得「關心民眾健康」的美名，分明只是在應付並漠視人民的需求。

2、用心稽查食安的幌子：目前美國萊豬雖然開放卻都還沒有進口，就搶著要到現場查驗萊豬，帶著媒體大肆報導，這叫政治作秀。因為食安問題林林總總，卻很少成為這些藍營縣市長的施政重點，單單只是親自帶領查萊豬，這難道不是招搖撞騙，卻漏掉了其他有害的食品、飲料，卻難得看到地方政府的把關、注意與稽查。

目前美國萊豬雖然開放卻都還沒有進口，就搶著要到現場查驗萊豬，帶著媒體大肆報導，這叫政治作秀。圖為日前台中市長盧秀燕率隊到家樂福賣場稽查，拿出萊劑快篩試劑表示已準備３千劑以上。（資料照）

3、累積政治資本的盤算：雖然藍營縣市長明知過當的執法會引發民怨，任意的處分更是製造公職人員士氣的低落。而這些面對不堪遭遇的所有人，藍營縣市長都可以胡亂指控為起因於中央政府的開放萊豬，推卸掉所有自己一切行政上該有的承擔。這樣的故意加惡意，無非就是想要累積自己更多的政治資本，製造人民對中央政府更多的不滿。

（曾任南投縣信義、水里國中校長）

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