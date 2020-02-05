自由開講》為什麼罷免盧秀燕？！

◎施景洪

因為說盧秀燕是台中版的韓國瑜一點都不為過。若說韓國瑜最知名的一句話是「高雄發大財」，那麼盧秀燕最知名的一句話就是「市長換人，空氣換新」。兩者都靠喊口號當選，兩者上任後都沒實現自己的承諾。

若說韓國瑜最知名的一句話是「高雄發大財」，那麼盧秀燕最知名的一句話就是「市長換人，空氣換新」。兩者都靠喊口號當選，兩者上任後都沒實現自己的承諾。（網路照片）

攤開數據，盧秀燕處理空汙的成效甚至比前任市長林佳龍還差。盧秀燕有「中央處理器」的稱呼。交通建設，山手線全額要求中央負責，彰化捷運延伸要求中央全額買單；治安問題，要中央調撥警力；發生火警，要求中央處理廢輪胎；以及前一段提及的空污議題，選前空氣換新，選後推給小英。這跟韓國瑜的「中央卡韓」、「國家機器動得很厲害「有異曲同工之妙。

盧秀燕和韓國瑜都很親中。最知名的例子就是台中市府允許中國和平統一促進會在台中市舉辦「和平統一大遊行」。盧秀燕的施政成績已經反應在選票上。2020立委選舉，台中市成為全台唯一非泛藍勢力席次增加的縣市，連盧秀燕深耕的北北屯選區都失守。盧秀燕並沒有比韓國瑜好。只是她比韓國瑜還會顧形象，因此很多失誤並不會被大肆宣揚，這也是罷免盧秀燕的聲量一直起不來的原因。因此，如果你認同罷免盧秀燕的理念，請加入我們的行列！

（臉書社團「公民除銹工程」的版主）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法