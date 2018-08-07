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自由開講》從「核」談起 國民黨的「一電各表」

2018-08-07 11:47

◎李舒琴

上週馬英九、江宜樺出席公投記者會，舉起「以核養綠」大旗，主張重啟核四，台北市長參選人丁守中一改過去反核四立場，加入連署，而高雄韓國瑜、台中盧秀燕反對南電、中電北送政策，北部面臨缺電隱憂，面對是否支持重啟核四質疑，新北市侯友宜一句「沒有核安就沒有核電」打臉馬、江、丁，國民黨內爆發「一電各表」風暴。

馬英九以「世界情勢變了，使用核能的國家越來越多」說服丁守中支持「以核養綠」，大談重啟核四，回顧原定2011年完工的核四，2003年遭監察院糾正反應爐基座偷工減料，2012年更列舉核四18大工程缺失，核四廠位於新北市，朱立倫市長對馬「重啟核四」不做回應，侯友宜「沒有核安就沒有核電」看似直接否定，但回顧侯友宜立場是否真的如此堅定？

馬英九以「世界情勢變了，使用核能的國家越來越多」說服丁守中支持「以核養綠」，大談重啟核四。（資料照）

今年4月侯友宜拜會馬英九，會後表示與馬英九談了一個小時的能源政策，使他受益良多，但現在看來兩人立場迥異，究竟是馬的能源政策反覆不定，或是侯友宜的說法不一？7月核四燃料棒運回美國，侯友宜接受媒體詢問時，長嘆一聲表示令人痛心，指責民進黨追加預算，卻未提及當時通過追加預算的實則為國民黨立院黨團，反而是民進黨立委當時皆投下反對票，侯友宜過往不追究支持核四的國民黨，選舉了反過來責怪民進黨，令人玩味。

侯友宜以「沒有核安就沒有核電」表達立場，卻未說明國民黨執政時期，他不談反核四，是否認為政府足以為核安把關？對於核廢料的問題能妥善解決？否則為何以往避而不談，現在大聲疾呼？現在丁守中表態支持核四，作為「頂好連線」，侯友宜應清楚回答，是否也「雙北連線」與丁守中站在同陣線？

侯友宜以「沒有核安就沒有核電」表達立場，卻未說明國民黨執政時期，他不談反核四，是否認為政府足以為核安把關？（資料照）

從高雄韓國瑜拒絕南電北送，台中盧秀燕反對中電北送，侯友宜更是「不要核電不要深澳，但是不能缺電」，會看出國民黨市長參選人格局侷限，並不將台灣視為一個整體，而是各自劃分區域，城市連線「從核談起，馬上破局」！國民黨內「三個太陽」、「一電各表」，這場能源風暴將會如何演變，我們拭目以待。

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