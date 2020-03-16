自由開講》國民黨才是擁核抱煤的重症患者

王海航

國民黨新任黨主席江啟臣，新官上任三把火，在臉書上公開抨擊「台中市長盧秀燕落實交通部長林佳龍任台中市長時訂的規定，要將民進黨宣示的『無煤減碳』美夢變現實，現在反而是民進黨不演了？」並表示，「林佳龍擔任市長時就『打假球』，未依循台中市生煤管制自治條例規範落實減煤40%承諾，後來還因此遭監察院糾正；盧秀燕上任後依自治條例開罰中火，也遭蔡政府撤銷處分，現在甚至把林佳龍時代定的條例宣告無效。」甚至說「民進黨無煤減碳不演了！」這樣的話，不禁讓人感嘆，江主席是不是活在本末倒置的平行時空，國民黨執政時的加重「擁核抱煤」政策，是忘記了，還是害怕想起來？明明是人人喊打的大反派，卻自以為是黑暗騎士！

國民黨執政時期，是台灣空污最嚴重的時候，中火的10部發電機組也都是國民黨政府決定要建造的。而2014年中火用煤量達到歷史巔峰的1839萬噸，當時不都是國民黨執政嗎？盧秀燕和江啟臣，都是台中市立委，在那時，兩位曾經身為國民黨立委，有為台中鄉親發聲過嗎？現在卻跑出來咆哮，甚至攻擊民進黨「連演都不演」！國民黨這齣才是真的演得太過、太搶戲了！搶戲搶到打臉自己！

國民黨主席、立委江啟臣（左）與台中市長盧秀燕（右）。（資料照）

反觀江主席對於民進黨「無煤減碳」的批判，才是「此地無銀三百兩」。民進黨政府面對每一項政策，從來就不演，因為「政策的落實並不是演出來的，而是做出來的」。2016年民進黨政府接手，當年中火用煤量是1773萬噸，到2018年減量到1597萬噸，2019年更到了1264萬噸；而且，經濟部也宣布，2020年只會比去（2019）年的用煤量更少，還推出新的中火自主減煤計畫。中火減煤真的不能演，要認真做，民進黨的執政成效全民有目共睹。江主席號稱國民黨內的青壯派，身分不同、思維不同，但怎麼「睜眼說瞎話」的功夫還是跟那些老藍男不相上下？江主席，既然自命是國民黨振興黨務的新共主，發言實在不要這麼狀況外！

2020大選的結果已經證明，中火已經不是盧市長跟江主席的政治提款機。尤其選前台中空污嚴重，但中火減發超過60%，卻還在冷飯熱炒，到底是想要再輸幾次？相信全台灣的民眾都還記得，高雄市長韓國瑜在總統選舉時說，「18年前中部空氣是甜的」，當年中火的生煤用量是1283萬噸，事實上，2019年已經比18年前用得更少。如果盧秀燕和江啟臣覺得台中空氣沒有「市長換人、空氣換新」，那就該思考其他減空污的做法，而不是一直拿中火當政治提款機，但卻無法提出新作為！這難道不該歸咎於你這位台中市長，和台中人選出來的立委嗎？

行政院宣告台中市政府的自治條例部分條文無效，是因為該自治條例從沒有完成備查。其中條文牴觸空污法規定，過去就已經多次發函請中市府要盤點修正；但經過了快四年，中市府才回函說「沒有違反空污法」，因此才被宣告無效。盧市長竟然還鬼扯，說「這是我國首例」，更是荒唐，光是2018年到現在，行政院宣告地方自治條例無效的就有10案。盧秀燕市長自己不努力，只會怪別人，而且連Google都不會，難怪是韓市長市政滿意度墊底同路人！當市長和立委的人，千萬不要講得到，但做不到！

（資訊工程師）

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