自由開講》2020年讓人痛不欲生的紅色中國？

陳慶坤

二Ｏ二Ｏ年人類發生有史以來最大瘟疫武漢肺炎（COVID-19），造成一百八十餘萬人死亡，八千三百餘萬確診。病毒改變了罹難者的生命軌跡，造成其家屬、親友不可逆情感悲傷與痛苦，其影響弗遠無界，人類歷史的軌跡因此而改變。其始作俑者即是欲「稱霸全世界的紅色中國」。共產黨稱台灣「以疫謀獨」，他們卻恬不知恥「以疫赤化世界」？讓人類深陷痛不欲生的黑暗深淵。

在紅色中國，從毛澤東時代的三反五反到紅衛兵大革命，犧牲幾千萬無辜人民的生命，奴隸全中國人，「人民」根本是不值錢的低賤動物。這也是「偉大習皇帝」繼續凌虐他的子民根源性的問題所在？

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中國國家主席習近平。（路透社）

香港「壹傳媒」創辦人黎智英被控詐欺和違反香港國安法，香港終審法院十二月三十一日批准港府上訴，黎智英遭還押等候審理，結束僅九天的保釋；黎智英遭還押後略顯失望，他的女兒痛哭，其他旁聽親友也難過啜泣！其次，香港十二名反送中青年在偷渡台灣途中，遭中國海警逮捕關押四個月後，深圳鹽田人民法院也在前一天宣判，十名成年被告分別處七個月至三年徒刑。共產黨專制獨裁極權統治，讓中國人在暗夜裡驚恐、哭泣！

對此，美國國務卿龐皮歐痛批，此次行動再次暴露北京野蠻行徑，且一個會阻止人民離開的政權，無法宣稱自己是強國或位居世界領導地位。龐皮歐對中國態度強硬，在美中貿易戰上也是堅決對抗中國，並多次譴責中國人權問題，包括新疆迫害問題、香港《逃犯條例》等，令中國芒刺在背，中國官媒痛批龐皮歐是「鷹中之鷹」、「國際亂源」？

紅色中國善於製造恐懼、謠言和污名；對待自己的國人（尤其對那些說真話的人），動輒關押判刑。過去曾經被台灣膜拜成創業之神的馬雲，他講了很多勵志的名言，但也抵不過批評習近平與金融監理的真話；結果阿里巴巴帝國有可能被直接充公的恐怖下場？很不幸，馬雲所在之地是奉行社會主義的中國，任憑再神，都敵不過一個共產「黨」國？

在任何國家知識份子都應該是社會的進步力量。中國在漫長五千年的歷史之中，從秦始皇嬴政到習近平，極權專制窒息社會生機，致使知識份子思想僵化擁護極權主義，奴役全中國人、香港人，甚至與鄰為「禍」台灣？台灣知識份子以「民主悲歌」拿中天大老闆蔡衍明和黎智英相提並論？令人扼腕長嘆「歷史在暗夜哭泣」！

告別二Ｏ二Ｏ年希望「牛」轉乾坤的主觀意願上，但二Ｏ二一不會因此告別殘酷的一年，甚至可能比去年更為嚴峻；因為人類要面對的是一個「讓人痛不欲生的紅色中國」？

（大學助理教授）

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