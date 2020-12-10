自由開講》國際人權日感言

陳啟濃

國家人權博物館將在12月10日國際人權日，展示許多在白色恐怖時期，海內外許多愛好民主人士，救援台灣政治犯的歷史。這些珍貴的史料與照片，呈現在國人面前，應該會激起大家更多的思考與迴響。

首先會想到人類的大愛，透過對人權的倡導，共同攜手走向更尊重人性的未來。所以人權不分國界，是世界價值，更是貫穿時空。所以當年拯救台灣政治犯的外國友人，是在發揚他們秉持「人性尊嚴」的信念，任何人都不該受到當權者的迫害。

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景美人權文化園區的「人權紀念碑」是大台北地區首座集體錄名的白恐紀念碑，不少人駐足碑前緬懷歷史。（資料照）

這樣的價值對照中共對於人權的打壓，對於新疆西藏內蒙與香港人民的迫害，顯然不容全世界關心人權的國家坐視不管。中共屢次提出要美國不要干涉中國的內政，來制止美國政府對於香港人前途的關心。這樣的政權心中只有權勢與利益，不願落實世界價值，未能爭取人民的信任，卻還蠻橫地要他國不要伸出溫暖的手。中共當然不能只想賺全世界的錢，卻要世界漠視他們對人民的踐踏。

另外想到台灣內部的危機，雖然民主深化，卻要面對虎視眈眈的中共，使盡全力運用各種管道侵蝕台灣的民主成果。透過台灣內部政治力量，製造政府侵害民主的假象，端出往常國民黨殘害政治良心犯的方法，硬將「打壓言論自由」、「迫害異議份子」、「專制獨裁」這些說法加諸在民進黨政府身上，抹黑、造謠百般醜化。

回顧當年政治犯受到的苦難，除了讓我們更加見證民主的珍貴，面對中共侵蝕台灣的民主，警示我們民主不是天上掉下來的禮物，而是不斷的奮戰與拼鬥。看到香港民主人士來台灣受到親共勢力人士的侵犯騷擾，我們不得不小心戒慎地守護這得來不易的脆弱民主。

除了記住不要讓「今日香港」、「明日台灣」，更要有期盼「今日台灣」、「明日中國」的信心與勇氣，因為主動出擊是最好的防衛。

（教育人員）

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