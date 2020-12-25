健康醫療網》耶誕禮物藏危險 兒童誤吞電池成意外！

英國醫療安全調查處（HSIB）表示，誤吞鈕扣電池可能引發致命危險，提醒家長們在耶誕期間，應特別注意直徑20毫米左右的電池，裝有鈕扣電池玩具應放在兒童不易取得的地方，避免誤吞危險。

耶誕節將至，爸媽想要買小禮物送給小朋友當驚喜，你知道禮物中的鈕扣電池很可能是危險因子嗎？根據《YORKSHINE》，英國醫療安全調查處（HSIB）表示，誤吞鈕扣電池可能引發致命危險，提醒家長們在耶誕期間，應特別注意直徑20毫米左右的電池，裝有鈕扣電池玩具應放在兒童不易取得的地方，避免誤吞危險。

兒童誤吞電池 當心灼傷窒息死亡

根據英國醫療安全調查處（HSIB），過去曾發生誤吞電池致死的事件，兒童傾向於把食物放入口中，一旦誤吞時，電池表面接觸食道、鼻子、耳朵的水氣，數小時內會與電池內的化學物質起反應，可能導致電池持續釋放電流，引起上胸部嚴重灼傷、呼吸困難和吞嚥問題，嚴重者失去生命。

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保護兒童不誤吞 飾品放置不易取得處

英國醫療安全調查處調查總監羅蘭茲（Kevin Steeward）博士說，這種小圓型鈕扣電池隨處可見，例如小玩具、遙控器等，為了兒童生命安全，他提醒父母，保護兒童最好的方式是將裝有鈕扣電池玩具放在兒童不易取得的地方，避免誤吞危險。另外，兒童事故預防基金會的菲利普斯（Katrine Phillps）也提到，耶誕樹上的耶誕燈、耶誕等飾品經常含有鋰電池，呼籲要多注意兒童安全，小物品也可能引發致命危險，同時謹慎地存放備用電池或廢棄電池，如果發現孩子誤食電池，應立即前往送醫急救。

原文連結：

Warnings of dangers of button batteries to children this Christmas

本文經授權轉載自健康醫療網 記者林渝樺 外電報導 耶誕禮物藏危險 兒童誤吞電池成意外！

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