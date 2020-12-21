健康醫療網》冬至吃湯圓10小2大為宜 前後餐米飯減量！

臺中慈濟醫院營養師楊忠偉提醒，適量吃湯圓，小顆10顆或大顆2顆，同時調整當日正餐份量，全家團圓過節無負擔。

冬至將近，「吃湯圓」是華人傳統習俗，代表團圓或圓滿象徵，市售湯圓種類繁多，除了傳統紅白湯圓，也有多種口味的包餡大湯圓，深受大眾喜愛。臺中慈濟醫院營養師楊忠偉提醒，適量吃湯圓，小顆10顆或大顆2顆，同時調整當日正餐份量，全家團圓過節無負擔。

冬至將近，「吃湯圓」是華人傳統習俗，代表團圓或圓滿象徵，市售湯圓種類繁多，除了傳統紅白湯圓，也有多種口味的包餡大湯圓，深受大眾喜愛。（資料照）

湯圓吃幾顆才不會過量？ 營養師：有餡湯圓每次2顆

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「湯圓吃幾顆才不會過量？」是關心體重的人，每年冬至必問問題。臺中慈濟醫院營養科主任楊忠偉解答，傳統紅白小湯圓10顆熱量約70大卡、相當四分之一白飯，建議每次吃不超過20顆；包餡大湯圓如常見的花生、芝麻或年輕人喜愛巧克力湯圓，餡料含高糖分、高油脂，只要吃5顆就達到一碗白飯的熱量，有餡湯圓建議每次2顆為宜，湯則以清湯取代甜湯，避免攝取過多精製糖。

楊忠偉強調，湯圓主要用糯米製作，腸胃消化較為不易，支鏈澱粉含量比米飯來得更多，會影響飯後血糖上升，對於腸胃耐受不良、排空較差，或血糖控制不良與慢性腎臟疾病患者都要特別留意，建議這類人淺嚐應景就好。

湯圓當點心吃 當天飲食如何調整？

「湯圓當點心吃，當天飲食如何調整較適宜？」楊忠偉指出，吃湯圓的前一餐與後一餐飲食，平常食用米飯量約半碗即可，主要減少澱粉攝取量，增加蔬菜攝取量提升飽足感，進而促進腸胃蠕動、幫助消化，並注意食用湯圓的顆數，才能避免過量。

楊忠偉表示，素食的人可嘗試用小湯圓當主食，以鹹湯圓料理來說，用素食高湯為湯底，加上大量蔬菜，如大陸妹、高麗菜、白菜、茼蒿等時令蔬菜，若考慮以一餐的營養均衡原則，可加進像豆腐絲或蛋等食材，才足以攝取足夠蛋白質來獲取更多營養素。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者林怡亭 冬至吃湯圓10小2大為宜 前後餐米飯減量！

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