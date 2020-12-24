自由開講》中時別亂帶風向，綠能長期發展會更便宜

高茹萍
日前看到12/21《中國時報》報導「台電明年採購風電每度7.15元 比夏季最高電費還貴」，這種帶風向的標語，文中更引用立法院預算中心報告，指出「台電向民營單位購電成本逐年增加，建議台電應評估購電配比，降低供電成本」。筆者可以理解立法院預算中心單就數字面分析的立場，但《中國時報》「關心」綠能議題這麼久，寫出這種帶風向、去脈絡化的標語，更拉立法院預算中心報告背書，筆者實在無法苟同，更擔心有心人士以此大做文章，因此希望從國內長期推動再生能源發展的脈絡觀察，提出幾點問題釐清與建議。
中時文中提到，台電明年向民間採購風電價「超貴」，每度高達7.15元，比夏季電費最高費率每度6.41元還高，但這其實是忽略了風電的組成內涵（包含離岸與陸域），以及對應不同的躉購費率設計。首先，文中所提到每度高達7.15元，僅是離岸風電明年度的「當年度採購費率」，但其實20年採購的實際費率只有5元多，實際情況是從馬政府時代開始，為了鼓勵民間業者投入再生能源發展，對離岸風電採「前高後低」的2階段的階梯費率：前10年約7元多，後10年將大幅降價到3元多，折現、平均後其實只有5元多。此外，台電購入之風力發電，除了離岸外，還包含了已經推了十幾年、躉購費率較低的陸域風力已降至約2.3元，比平均電價還要便宜。
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再者，此篇報導提到台電明年的採購電力預算，大幅增加229億元，但細究其採購內容，可以看到「再生能源購電度數」大幅增加了41億，深究其因是因為我國推動再生能源成果良好，近年再生能源發展已大幅提升，從整體再生能源裝置容量（MW）來看，目前整體已達8,866MW，較4年前的4,426MW，翻倍成長。其中，太陽光電裝置容量達5,210 MW，較4年前的942MW，增加4倍以上；離岸風電更是完成第一座示範風場，裝置容量128MW。再生能源推動有成，本來就會增加台電採購綠電的費用，這點其實一點都不奇怪。
從國際趨勢來看，太陽光電跟風力發電都已經比火力發電、核能發電還要便宜，台灣之所以還貴是因為經濟規模不夠以及經驗不夠成熟，4年以前政府因為對綠能發展不積極，所以台灣的綠能價格下降不夠快速，我們可以看到這四年來整體再生能源裝置容量已翻倍成長，離岸風電在2025年的競標價格已經出現2.5元，光電大面積的競標也出現2.6元的價格，跟平均電價相比都具有競爭力。
最後，文章提到預算中心報告建議，台電應評估自發電及向民營業者購電的最適當配比，降低供電成本。筆者想說的是，我們從再生能源電價費率形成的脈絡來看，未來再生能源電價只會更便宜。但是，如果我們現在沒有開始投入發展再生能源，則國內綠能產業難以發展產生規模經濟效益，則綠能的價格一定永遠降不下來，反之，若加速大量發展綠能，未來的綠電價格可望成為拉低電價的助力。希望媒體不要亂帶風向，有心人士也別見縫插針。
（台灣再生能源推動聯盟理事長）
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