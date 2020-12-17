自由開講》要監委辭職？怪哉！

陳逸南

依近日媒體報導，監察院查洩密案成為熱門話題，有人發表「監委應辭職接受偵查」一文，其立論怪異，值得探討，以免混淆視聽。

該文指出，雖然法律上有無罪推定的理論，未定案前，被告是被推定無罪，但是，如果監察院對自己人都移送了，在客觀上，可以讓人相信足以推翻無罪的推定了。

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又指出，為了避免外界認為檢察官偵辦監委時，就像潛在的小偷在辦現任警察，這樣怪異的心理會影響司法公正，無法保持正常心，監委應辭職接受偵查，檢察官才能以平常心偵查，司法也才能獲得人民信賴。

目前監察院把「洩密案」交給司法機關辦理，是正確的程序。檢察機關把該案當作「他字案」，而不是「偵字案」，且目前被告尚不明確，何來「推翻無罪的推定了」之見解？（資料照）

事實上，目前監察院把「洩密案」交給司法機關辦理，是正確的程序。檢察機關把該案當作「他字案」，而不是「偵字案」，且目前被告尚不明確，何來「推翻無罪的推定了」之見解？且要高監委辭職接受偵查？怪哉！

該文把檢察官喻為「潛在的小偷」，監委喻為「現任警察」，是不倫不類的見解。事實上，依現行憲政體制，對於檢察官的違法失職，監察權的行使，在憲法第九十九條有明文規定，監察委員與檢察官何來「警察與小偷」之關係？

前監察委員陳師孟先生近日出版《司法與惡的距離—尖尾週記》。其中「當大總統槓上小檢察官」一文，敘述他調查馬英九前總統和侯寬仁檢察官之間的恩怨情仇，是非對錯，做了徹底的釐清。

如今細讀該文，發現當時法務部長，法官，檢察官及有關公務員，參與了那次官場惡鬥（二〇〇六年八月～二〇一〇年十月），竟然濫用公權力，做了不公不義的事，引人遺憾。

我們發現刑法第一百二十四條及一百二十五條規定「枉法裁判罪」與「濫權起訴罪」，人民受害者可以提告，但從未發揮功能，冤抑難伸，因此需要監察權之行使。不過，此項監察權的行使，卻遭到檢察官及法官的反彈，監察權與檢察權的糾葛，由來已久，仍未解決。此等奇特現象，不知何時才能消失？讓人覺得台灣「司法與惡的距離」怎麼這麼近！

（台灣北社理事）

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