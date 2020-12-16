自由廣場》監委應辭職接受偵查

◎ 徐振宇

卸任監委張武修及現任監委高涌誠，因器官捐贈案約詢柯文哲影片外流洩密，遭監察院移送偵查。雖然法律上有無罪推定的理論，未定案前，被告是被推定無罪，但是，如果監察院對自己人都移送了，在客觀上，可以讓人相信足以推翻無罪的推定了。推定只是假設，假設被推翻了，還能假設嗎？

監委依憲法規定，有彈劾、糾舉、糾正及調查權，對於公務員違法或失職，可以提出彈劾，這是公務員最怕的，包括法官及檢察官在內。監委對一般人看似沒什麼權力，但公務員怕他們，就像人類怕老虎一樣。萬一被監委提起彈劾，將來判決重的可能是免職、撤職，輕的可能降級、減俸，最重要的是，永難翻身，升遷無望，更是丟臉。因此，監委對於公務員而言，是一隻活生生的老虎，可不可怕？

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問題來了，監委洩密案被檢察官調查偵辦，卸任的監委，像紙老虎沒有影響力，而現任的監委，是活生生的老虎，不是紙老虎。檢察官敢像一般案子正常偵查嗎？法律界都知道，在調查事實時，有時候要運用邏輯、經驗法則，證據法則，法律人稱為自由心證，我認為改為法律心證比較好，避免外行人認為自由心證就是隨便心證。為了避免外界認為檢察官偵辦監委時，就像潛在的小偷在辦現任警察，這樣怪異的心理會影響司法公正，無法保持正常心，監委應辭職接受偵查，檢察官才能以平常心偵查，司法也才能獲得人民信賴。

如果不在第一時間偵查階段辭職，將來這案件在被起訴後要立即辭職，當然，如果是不起訴處分確定就另當別論。基於同樣的原理，避免監委將來挾怨報復，法官審理時，面對可以對自己提起彈劾的被告監委，根據人性，難免左支右絀，所以監委辭職才能給法官乾淨的審判空間。監委不是平常愛說，法官審判要正確嗎？那就從監委當被告時辭職開始，不辭職萬一不起訴或無罪，沒人相信司法公正。

（作者是設計師）

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