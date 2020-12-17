新聞線上》監察院的分寸

記者陳杉榮

監察院這個冷衙門，最近突然熱門起來，這和陳菊出任監察院長並無直接關係，但陳菊政壇輩分極高、政治實力雄厚、行止動見觀瞻，她主持下的監察院和國家人權委員會，若不能謹守分寸，不僅無助於糾彈違法失職官員，也將成為在野黨政治鬥爭鎖定的目標，徒生對立，對於人權的保障也將流於空談。

受制於五權憲政體制的設計，相較於行政權，監察院本來就很弱勢，弱勢的監察院卻由「政治強人」陳菊出任院長，還兼任國家人權委員會主委，這是很奇怪的佈局，蔡英文總統到底怎麼想的，政壇人士百思不解。蔡英文提名陳菊出任監察院長，即使陳菊宣布退出民進黨，國民黨並不信任，全力杯葛，她也是第一位立法院沒有行使審查就投票通過的監察院長，非常特殊。

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陳菊有豐厚的政治資歷，這是資產，也是負債。當了監察院長，她理應了解，再怎麼關心蔡英文總統和民進黨政權，都不能逾越監察院長的分際，諸如「根據我的了解，蔡總統沒有任何內閣改組意願」或是「蔡總統非常支持蘇院長」這些話，都不需要再從陳菊口中說出。陳菊曾是黨內派系領導和有力人士，她的談話會被用顯微鏡檢視，「監察院長不是總統的大姊頭」，但以她熱心的個性，萬一有人求助於她，將來又傳出介入黨內選舉紛爭的協調，對蔡英文和陳菊都是傷害，對監察院的公正性傷害更大，請切記。

其次，台灣民主發展到這個程度，「深化民主」是一個目標和想像，追夢者往往把人權掛在嘴上，編織「人權烏托邦」的理想，卻不能循規蹈矩，這是最愚笨的事。監察院提出「監察院國家人權委員會職權行使法草案」，涉及擴權、違憲甚至侵犯人權，就是最典型聰明人做笨的事情，把監察院人權委員神格化，各項人權業務無所不包，行政、立法、司法三權通吃，人權委員是爆肝的超人嗎？

檢視監察院提出的草案內容，不僅違背立法院要求監察院送審修正「監察法」的決議，竟然「違憲」、「擴權」到人權會可以聲請釋憲，人權會自認必要時可以聲請參加司法訴訟，人權會可以要求各機關就是否侵害人權提出說明，人權會可以對不配合調查的人民、公司、私人團體罰款。這樣的草案不是人權的保障，而是對憲政秩序和權力分立的侵犯，幸虧立法院擋住提案，避免鑄下大錯。

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