自由開講》從健身房倒閉談民眾對於健身教練職業的想像！

陳維遠

十二月初又傳出健身房惡性倒閉的新聞，再次引發民眾對於健身房消費教練課程的質疑。「會不會還沒上完就倒閉？」「不過就是運動？我有需要上教練課嗎？」

但是當你是一位健身新手且初入健身房，從有氧的跑步機、橢圓機、登階機和飛輪，到重量訓練的固定式器材、自由重量的啞鈴、槓鈴、壺鈴等，你該如何使用？該哪裡開始？現在身體的階段適合什麼？這些細微的差異，很難完整的從Youtube、健身書的知識吸取中得到，更遑論不同訓練強度刺激所帶給身體的生理反應。這不是只有專業運動員在增加運動表現需要了解的運動科學，而是一般民眾也要了解的。

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簡單來說，光是運動前後要不要吃東西？要吃什麼？吃多少？都可以因為不同的身體階段和身體狀況去做調整。我不敢言之鑿鑿地說這是依靠自學就可以學會的。即使就連身為教練的我，也需要透過研習和學習才能更加了解之間的不同。再來，每一個人的身體結構排列、過去運動經驗，以及是否有舊疾，都是一份健身計畫裡需要納入考量的。起跑點不同的時候，要從什麼地方先下手處理，必須要在掌握安全又有效的大原則之下安排計畫。疼痛不適的原因是因為肌肉張力、肌腱等軟組織的問題？還是骨骼關節？又或是神經方面？都要透過專業的教練去了解，並且適時地轉介給醫療人員做臨床端的處置。

健身教練就如同教育工作者，是個知識傳遞的工作。教科書之於老師，健身書之於健身教練。如果一位教育工作者說：「上網看看動作有哪些，了解其功能和難度，自己在家做就可以了」那同樣道理是不是每個人在家自學教科書就可以了解所有學科？我相信不是。我們依然還是需要有老師能將艱澀難懂的段落，轉化成為學生能夠吸收了解的內容。即使學生程度不相同，老師也應該就其專業，針對學生程度進行漸進式的引導。健身教練的工作，同樣在為相同的事情努力，將運動相對難懂難的知識轉化，並依照學生程度設計漸進式的訓練，讓學生能逐步達到設定目標。

健身教練就如同教育工作者，是個知識傳遞的工作。教科書之於老師，健身書之於健身教練。健身房示意圖。（資料照）

最後，健身房的惡性倒閉，是經營者的管理問題，並不是整個產業的問題，也不是每一個健身房、教練都是用「誆你入會」的方式在工作。健身產業經常被包裝成商業模式吃重的一個產業。但說實話，哪個專業人士不是以自己的專業換取錢財來過生活呢？不論是教育工作者、醫療工作者，其實任何產業都是。沒有人工作是為了做公益。專業有價，也請尊重專業。

（現職健身教練、 台灣健身運動產業促進會常務理事）

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