自由開講》「蘋果香蕉不該黑白比！」從勞金局績效看見孫效孔的荒唐

伍惇毅

勞動部勞動基金運用局（勞金局）於12月1日發布今年（2020）11月績效，因其投資運用多元配置，且平均布局國內、外市場等不同種類的金融商品，投資成績光是單月就大賺2300億元。

然而，面對勞金局這樣亮眼的成績，開南大學財務金融系教授孫效孔竟然在中國時報投書表示「勞動基金管理有問題，且管理基金的績效也糟糕，勞保基金25年來平均年報酬率是4.03%，勞退基金15年來平均年報酬率是4.21%。經濟合作暨發展組織（OECD）有37個會員國，其中美國的退休基金規模是台灣勞動基金的214倍，過去10年平均報酬率為每年7.1%、南韓10年平均報酬率是18.1%、哥倫比亞是15.5%、拉脫維亞是16.1%、土耳其則達到30.3%！」上述句句攻擊勞金局操作績效糟糕、完全是鬼混，但事實根本不是孫效孔所講的這樣。

請繼續往下閱讀...

財金系教授投書媒體攻擊勞金局操作績效糟糕，但事實如何呢？（資料照）

首先，根據經濟合作暨發展組織（OECD）「Pension Markets in Focus 2020」最新報告指出，截至2019年底10年私人退休基金名目，美國平均年報酬率為4.9%，哥倫比亞為9.1%，拉脫維亞是3.3%，土耳其則為9%，這與孫效孔所報載的數據大相逕庭。身為一名大學教授，竟連最基本的事實查證工作都不願意花點心力核對，又要怎麼教育下一代，還是「混淆視聽、製造不實訊息」才是孫教授在行的？

再者，「蘋果與香蕉不能黑白比！」各國國情、經濟水平及狀況皆有所不同，報酬率應回歸各國經濟情形來做通盤及周延的考量，怎麼會單以各國的數字高低來評斷優劣？以土耳其來說，該國10年平均名目報酬率雖然達9%，但實質報酬率卻只有-0.8%，更慘的是近10年來土耳其里拉對美元大幅貶值百分之七十五，這表示土耳其較高的名目報酬率主要是來自該國貨幣大幅貶值、以及通貨膨脹率所導致的結果。若孫教授真的這麼愛比，台灣的表現也不會差！我國勞金局的勞動基金10年平均名目報酬率為4.16%，這已經與美國相當，且台灣勞動基金的實質報酬率為3.16%，也多優於孫教授所提及之美國、土耳其、拉脫維亞等國家，更優於OECD國家10年平均實質報酬率的平均值3.1%。上述的數據在在顯示孫效孔是在魚目混珠，考驗國人媒體試圖的能力。

除了孫效孔上述的「黑白比」外，他還表示「勞動基金偏重投資高風險、高報酬性的資產，在比例上比風險相對低的債券類資產高了14.3%」。然而這真的是一個財務金融系教授該表現出來的專業素養嗎？孫教授的說法更像在「黑白講」，畢竟債務證券並不能全然代表低投資風險，我們仍須就投資標的內容作判定，比如說高收益債雖屬債務證券，但其違約風險仍然較高、其投資風險更不比權益證券低。就算為政府公債，部分國家若政治、經濟發展不穩定，其公債殖利率仍偏高、債券投資風險亦較高。所以說債券的利率高低、流動性、信用品質等皆會影響債務證券配置，無法像孫效孔這樣單就股債比率論述投資風險的高低。

勞金局成立迄今都設有周詳的投資流程，前一年度就會先擬定資產配置以及投資計畫，在國內股票投資方面則著重每支股票的基本面及流動性，同時還設有個股投資上限，而針對孫教授抨擊勞金局勞動基金管理有問題完全是不實指控，勞金局內部皆設有專業分工以及嚴格的查核機制，也因此近期才會主動發現內部個別人員的異常，並直接移送檢調絕不包庇。

反倒是身為堂堂財務金融系教授的孫效孔，在未經查證下就公佈不實資訊來混淆大眾，更陳述一堆似是而非的概念來誤導人民，完全有失身為財經背景學者的專業，奉勸孫效孔別在「黑白比」或發些誤導資訊給大眾，否則杏壇典範最後卻淪為笑柄，實在可悲。

（曾任記者，現為關心海豚復育的平凡公民）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法