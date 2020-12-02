自由開講》2022綠營地方選情不樂觀？

鄭明德

近來，蔡英文政府因開放萊豬進口等事件，民調出現下滑。民進黨立委林俊憲指這恐將對2022地方選情造成衝擊，「看起來沒那麼樂觀」。先別說「擴增版圖」；光守住原有的新竹市、基隆市及桃園市 「這些都是民進黨的壓力」。

民進黨立委林俊憲。（資料照）

林俊憲提醒，近期重大事件恐將對未來選情造成衝擊，是黨內善意及反省的聲音，非常值得重視。但現就推論2022地方選情不樂觀？可能過於快速。距離2022年還有一段時間，國內、外變化因素很多，選情樂不樂觀，根本無法判斷。

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守住現有的新竹市、基隆市及桃園市等執政版圖，對民進黨而言恐是壓力，也是讓人摸不著頭緒的判斷。這幾個縣市跟萊豬議題高度相關？或者跟哪個事件相關？為何守住是壓力？希望林俊憲提出更精準的數據與分析，這樣的判斷將更完整，民進黨內也才知道如何因應。

日本前政治人物川島正次郎說過，「（政治的世界）寸步之前，深不可測」。距離2022年還有一段時間，提前規劃及部署選舉，是各政黨當前該努力的要務。但現就預測2022地方選情不樂觀？恐怕是太過提早的判斷與擔憂。

（臺北城市科技大學企管系教授）

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