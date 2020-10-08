自由開講》胖周瑜－火燒赤壁、福禍相依

蘇晏徵

上個月29日，蔡英文總統出席了台商總會在台北圓山飯店舉辦的第26屆年會，桃園市長鄭文燦與台北市長柯文哲也首度於該年會同台。日前有媒體問柯文哲是不是想當總統，他坦言「不是想是直接準備」，而鄭文燦在與網紅的合作影片也表明「有想過當總統」，故該次兩人一起出席活動，互動備受媒體關注。

桃園市長鄭文燦。（資料照）

鄭文燦在宴會上致詞表示，桃園是台商返台投資的後盾，鼓勵台商把高階製造、研發的人才培育留在台灣；雖桃園是上次年會的舉辦地，但這次鄭文燦隨蔡總統在台北出席，不免讓人側目。

請繼續往下閱讀...

且10月3日時，蔡英文與鄭文燦亦一同參與獨派大老、前國策顧問黃崑虎在台南後壁古厝的中秋音樂會，同時與會的還有台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁，反倒是曾9年連續出席的副總統賴清德，這次因國安緣故不克到場，讓人產生接班梯隊、派系布局的聯想。

10月4日，中壢藝術館展出「台灣民主政治的先行者－－余登發」特展，前副總統呂秀蓮、陳建仁、前桃園縣長許信良、桃園市長鄭文燦等人皆出席了開幕座談會。鄭文燦在座談會上表示，目前中國在霸凌台灣，而兩岸間要打開這個結，中國勢必要能接受和平對話的框架，而非採取武力恐嚇；此番言論被外界解讀為「總統級」的談話，這一切蔡英文總統會在心裡嘀咕或是默許？

在網紅節目上，鄭文燦接著說：我知道大部分的夢想都無法實現，所以就乾脆都不要想。蔡英文總統知情後表示「他最後轉得不錯」，但明眼人都看得出來，現在接班態勢儼然成形，到底提早起跑是助小英一臂之力還是傷及小英？在韓國瑜「吃碗內、看碗外」之後，民眾還會買單嗎？

傳聞鄭文燦希望接棒給立法委員鄭運鵬，但這是一廂情願還是真的大勢所趨？若失了桃園版圖，鄭文燦問鼎大位是否仍有大義之旗？

就像現在總是跟在小英總統身邊，一個願打一個願挨，這一把火放了下去，是福是禍？

（圖文創作者）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法