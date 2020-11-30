自由開講》由「兆豐案」一審判決談起

陳逸南

依11月28日報導，兆豐案的三位被告在檢察官起訴分別求刑12年、10年及4年，台北地方法院11月27日一審判決，分別處9個月、3個月徒刑，均得易科罰金，另有一被告無罪。檢察官起訴求刑與法官審判結果有很大落差，原因何在？引人不解。

2010年7月5日中研院陳垣崇院士被檢調單位搜索。前衛生署副署長張鴻仁先生為了主持公義，主動前往地檢署「陳述意見」，當時檢察官一開始對張先生說：「如果你不證明陳院士有罪，我就用旋轉門條款起訴你！」檢察官的官威如此大，不是民主法治國家的常態，應予探究與改善。

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後來，陳院士的「世基案」獲不起訴處分。而張先生「公親變事主」，被該檢察官以違反旋轉門條款起訴，經一審法院判決無罪，二審法院也判決無罪，平白遭受了一年多的司法凌遲，相當不公道。

2016年3月間，刮起「浩鼎風暴」，政客及媒體大力炒作，產生了中研院翁啟惠院長的冤案，2018年底翁院長獲判無罪，檢察官未上訴而結案。當時受害人說出「正義雖到，名譽難復」。讓人覺得檢察官的專業知識不足，又不遵循「正當法律程序」及「無罪推定原則」，造成冤案，侵害人權，天理何在？

如果檢察官濫權，受害人必須透過法院來討回公道，勞民傷財，也浪費司法資源。1996年12月19日發生的太極門冤案，迄今尚未完全平反，2020年9月19日又衍生「竹北黃媽媽事件」，均與檢察官濫權有關，值得關切。

日前「打開司法院」活動中，司法院長許宗力親手打開司法院大門。（資料照）

大批民眾熱烈參與11月28日「打開司法院」活動。許宗力院長表示，「如今，司改主軸是維持司法公正、獨立，並讓司法與社會持續對話，彼此交流反思，促進國人與司法間的相互理解。」此段談話值得國人讚許與期待，當前，加速推動司法文化的革新，來展現司法正義，最為重要。

（台灣北社理事）

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