法操》【大法官的一句話】湯姆·克拉克：「因特定罪名遭起訴的被告，有權在審判期日站在法庭上。」

當檢察官經過偵查階段將犯罪嫌疑人起訴後，進到法院的被告就應和檢察官立於對等的地位，被告有權為自己辯護，面對受過法律專業訓練的檢察官，也有請律師成為訴訟代理人的權利，讓兩造「武器對等」。

（圖：一人畫畫研究室 One man studio）

法操司想傳媒

「因特定罪名遭起訴的被告，有權在審判期日站在法庭上。」 “A defendant on trial for a specific crime is entitled to his day in court, not in a stadium or a city or nationwide arena.”

這句名言出自前美國最高法院大法官湯姆·克拉克（Tom C. Clark），完整翻譯這句話是，因特定罪名遭起訴的被告，有權在審判期日站在法庭上，而不是在體育場上、城市、或這個國家的任何地方。克拉克大法官想表達的是，被告有站上法院陳述，並以正當法律程序受公平審判的權利。

請繼續往下閱讀...

當檢察官經過偵查階段將犯罪嫌疑人起訴後，進到法院的被告就應和檢察官立於對等的地位，被告有權為自己辯護，面對受過法律專業訓練的檢察官，也有請律師成為訴訟代理人的權利，讓兩造「武器對等」。這點從法庭內的位置安排可見，被告和檢察官是安排在對立而水平的位置，只有法官席會在比較高的地方。

縱然有時經過媒體推波助瀾的效果，一般民眾會將尚未審判的被告即當作罪犯看待，但秉持無罪推定原則的概念，被告當然享有為自己辯駁的權利，否則一概由檢察官說的算，是相當危險的事。克拉克大法官強調的是，任何人都有上法院救濟的權利，而法官也應公平審判每位站在原吿和被告席的當事人。

克拉克大法官曾擔任過美國司法部長，在他作出的判決裡，透露出他較支持檢警的立場，例如在1958年Crooker v. California案中，被告Crooker因謀殺罪名遭逮補，卻未被告知得行使緘默權，請律師的要求也被拒絕。最高法院以5：4的票數認定警方的行為符合正當程序，而克拉克大法官認為Crooker是自願作出自白，而警方的作法也稱得上合理。

1966年指標性的米蘭達案（Miranda v. Arizona）中，最高法院以5：4的票數，規定警方在詢問嫌疑人時，須告知嫌疑人有權保持緘默，其陳述將成為呈堂證供，並有權請律師或要求法院指派律師。這段話常出現在美國電影中，警方逮補犯人所說的第一句話，被稱為「米蘭達警告」，換成我國就是刑事訴訟法規定的「告知義務」。

克拉克大法官在這個判決中，持部分協同部分不同的意見。他認為，米蘭達警告應視個案情況而定，若檢警沒有先為告知這些權利，則應證明被告是出於自願的情況作出自白，或是被告明確知道這些權利卻自願放棄。克拉克大法官提出的見解，主要是為增加自白作為證據的可能性，否則依多數意見，警方未做米蘭達警告可能導致被告自白完全不得作為證據。

克拉克大法官的想法其實還是從檢方的立場出發，但這不表示他反對告知被告這些權利，過去他也曾在1963年Gideon v. Wainwright案中，支持法院應指派律師給無經濟負擔能力的被告，可見得他仍重視被告在法律程序中應有的權利。回到這句名言，一個權利受到充分保障的被告，也才可能獲得公平公正的審判。

湯姆·克拉克大法官小檔案（整理自Wiki）

湯姆·克拉克（Thomas Campbell Clark），曾參與第一次世界大戰，於1945年至1949年擔任美國司法部長，1949年受美國前總統杜魯門提名為最高法院大法官，一直到1967年其兒子拉姆西·克拉克（Ramsey Clark）被任命為司法部長時，克拉克大法官為避免利益衝突而選擇退休。

本文經授權轉載自法操 【大法官的一句話】湯姆·克拉克：「因特定罪名遭起訴的被告，有權在審判期日站在法庭上。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法