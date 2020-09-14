法操》【法操小教室】為何檢察官要自己提再議，還被高檢署命令起訴？

國軍採購兩棲偵察營海龍快艇爆發弊端，案經桃園地檢署五度不起訴，直至高檢署命令起訴，偵辦過程歷經十年。

法操司想傳媒

根據新聞報導，國防部軍備局斥資七億七千多萬元採購海龍快艇，但卻發現實際使用並不符合軍用需求，原因是當初驗收的原型艇明明不符需求承辦人員卻讓他驗收通過。本案經軍方與調查局移送桃園地檢署偵辦，但十年來桃園地檢署皆以「罪證不足」為由前後共做出五次不起訴處分並依職權送再議，日前高檢署認為已偵查完備，命令桃園地檢署起訴。為何檢察官要依職權送再議？又為什麼高檢署可以命令地檢署起訴？讓《法操》來告訴您！

海龍快艇示意圖。（中央社資料照）

檢察長認偵查已完備、命令原檢察官起訴

當檢察官進入案件的偵查程序後，如果經過犯罪事實、證據的調查，最終認為確實有足夠的證據可以證明被告的犯罪嫌疑，檢察官就會向法院提起公訴、進入大家所熟知的訴訟程序；但如果檢察官認為罪證不足或是有超過追訴時效等情況，就會做出「不起訴處分」。

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告訴人在收到不起訴處分書後如有不服，可以經過原檢察官向上級檢察署檢察長聲請再議，如果檢察長認為再議無理由便會駁回該聲請，告訴人就只能以「交付審判」進行救濟（詳細介紹請看法操小教室—什麼是交付審判）。

如果上級檢察署檢察長認為再議有理由，依照刑事訴訟法第258條之規定，偵查程序尚未完備時，就會發回原檢察署繼續進行偵查程序；如果上級檢察署檢察長認為偵查已然完備、足以認定罪嫌時，則會直接命令原檢察官起訴。

刑事訴訟法

第 258 條

上級法院檢察署檢察長或檢察總長認再議為無理由者，應駁回之；認為有理由者，第二百五十六條之一之情形應撤銷原處分，第二百五十六條之情形應分別為左列處分：

一、偵查未完備者，得親自或命令他檢察官再行偵查，或命令原法院檢察署檢察官續行偵查。

二、偵查已完備者，命令原法院檢察署檢察官起訴。

什麼情況下檢察官需要依職權送再議？

許多刑事訴訟的開啟都是由告訴人向檢察官提起告訴所開啟的，所以才規定告訴人有聲請再議、交付審判等救濟途徑。但如果是非告訴乃論罪這種沒有「告訴人」這種可以聲請再議的人怎麼辦呢？在刑事訴訟法第256條第3項便規定，「死刑、無期徒刑或最輕本刑三年以上有期徒刑之案件」經檢察官為不起訴或是緩起訴處分時，檢察官應依職權逕送上級檢察署由檢察長或檢察總長進行再議。

刑事訴訟法

第 256 條第 3 項

死刑、無期徒刑或最輕本刑三年以上有期徒刑之案件，因犯罪嫌疑不足，經檢察官為不起訴之處分，或第二百五十三條之一之案件經檢察官為緩起訴之處分者，如無得聲請再議之人時，原檢察官應依職權逕送直接上級檢察署檢察長或檢察總長再議，並通知告發人。

由於這起案件涉及貪汙治罪條例三年以上有期徒刑之重罪，而且當初是自軍方及調查局移送而來，並沒有所謂的「告訴人」，最終就以刑事訴訟法之規定由檢察官依職權送再議，又由於高檢署檢察長認定本案的調查已經完備、足以認定被告知犯罪嫌疑，所以直接命令原檢察官起訴。

本文經授權轉載自法操 【法操小教室】為何檢察官要自己提再議，還被高檢署命令起訴？

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