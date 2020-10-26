法操》偷拍室友更衣扣品德成績1分？有待改進的司法官訓練制度

對於司法官學院如此程度的懲處，不禁令人質疑，難道「偷拍別人更衣」對一個準司法官來說不是嚴重的行為嗎？養成我國司法官的制度標準到底是什麼？

法操司想傳媒

根據新聞報導，一名在司法官學院受訓的學員涉嫌未經同意，偷拍同寢室室友更衣，還將照片傳到學員間的群組，司法官學院調查後認為該名學員行為不當，決定記申誡2支。依照法務部司法官學院司法官學員獎懲要點第13點，申誡一次扣品德學識成績0.5分，申誡2支合計扣1分，再依法務部司法官學院司法官訓練規則第15條規定，司法官學院學員各項成績滿分為100分，不滿60分為不及格，也就是說從分數來看偷拍事件對該名學員來說幾乎沒有影響。

法務部司法官學院（資料照）

雖然也有報導提到司法官學院強調被偷拍的學員不追究，全部的照片也都已經被刪除，但司法官學院如此程度的懲處，不禁令人質疑，難道「偷拍別人更衣」對一個準司法官來說不是嚴重的行為嗎？養成我國司法官的制度標準到底是什麼？

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司法官學院諸多制度仍有威權時代遺毒

司法官學院的前身是司法官訓練所，同樣是我國法官和檢察官的職前訓練養成機關。除了長久以來法官和檢察官一同受訓，造成審檢一家親的弊病之外，司法官學院軍隊式的管理規則，以及幼稚化的團康營隊生活，可說是造成法官和檢察官思想和行為僵化的源頭。

2012年時任立委尤美女召開記者會，主題為「敲破恐龍蛋孵育所：你所不知道的司法官訓練所」，揭露了司法官訓練所（現司法官學院）中許多令人難以想像的制度，例如學員在所期間一律強制住宿、學員起床後應整理床鋪和寢室、設置訓導處並安排導師制度、學員應撰寫週記供導師審閱並送查核、導師進行家庭訪問、學員自我介紹最得意與最失意之事等等，另外還有如同軍事單位的「學長學弟制」，過度重視期別文化而非是非，這樣的制度培養出一個個重視、服從團體的乖寶寶法官與檢察官，與人民期待培養出專業、具有多元意識、同理心的司法人才風馬牛不相及。

後來司法官訓練所進行多次改革，包含改制成現在的司法官學院、修正課程內容、廢除強制住宿規定等等，但仍然有相當大的改進空間，舉例來說，依現行法務部司法官學院司法官學員學習實施要點規定，導師制度、供查核的週記、家庭訪問等制度依然存在。

本次事件涉及的司法官學院獎懲制度同樣有很大的問題，單看法務部司法官學院司法官學員獎懲要點第13點規定在滿分是100分的狀況下，「書面警告一次扣0.1分；申誡一次扣0.5分；記過一次扣3分」，就足以讓整部獎懲要點幾乎形同具文，遑論達到規範、警惕學習司法官的目的。

人民對法官或檢察官的期待是具有法律專業、同理心、明察秋毫、公平對待每一個當事人，而非服從、承襲傳統、重視團體紀律、便於管理。呼籲有關單位儘速檢討修正法官和檢察官培訓制度，回應人民的期待！

本文經授權轉載自法操 偷拍室友更衣扣品德成績1分？有待改進的司法官訓練制度

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