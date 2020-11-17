法操》躲環保署稽查卻意外身亡，稽查員算是過失致死嗎？

環保署的稽查員準備隊亂丟垃圾的人開罰，只是很單純的執行職務，又怎麼有辦法預見王姓男子會因此出現生命危險？既然根本沒有預見可能性，又何談過失責任？

法操司想傳媒

根據新聞報導，日前台北市一名王姓男子想將家庭垃圾丟到公共垃圾桶，被台北市政府環保局兩位稽查員發現並上前準備開罰，王男轉身拔腿而跑、直接穿越馬路，卻因為自己絆倒在快車道上而遭到休旅車輾過，送醫搶救後仍宣告不治，死者家屬也提告兩位環保局稽查員過失致死。這種情況能算是過失致死嗎？讓法操分析給您聽。

王男（箭頭處）見稽查員逃離狂奔並闖紅燈遭輾斃。路旁人物與新聞事件無關。 （資料照）

過失犯需要有「預見可能性」

我國現行法對過失的解釋是「應注意，並能注意，而不注意」，其中「應注意」指的是以一般人的認知而言，在客觀上對於行為可能會造成法益侵害有著「預見可能性」；而「能注意，而不注意」，則是指行為人主觀上對於自身的行為有著侵害法益的「預見可能性」。簡而言之，如果一個行為從客觀或主觀的角度來看，都沒有預見會產生法益侵害的可能時，就根本不會成立過失犯。

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中華民國刑法

第 14 條

行為人雖非故意，但按其情節應注意，並能注意，而不注意者，為過失。

行為人對於構成犯罪之事實，雖預見其能發生而確信其不發生者，以過失論。

環保署的稽查員準備隊亂丟垃圾的人開罰，只是很單純的執行職務，又怎麼有辦法預見王姓男子會因此出現生命危險？既然根本沒有預見可能性，又何談過失責任？

加重結果犯的判斷標準也差不多

另外，在刑法上還有一種過失犯的特殊類型—「加重結果犯」，這是一種故意加過失的結合型態，例如某甲以傷害的意思痛扁某乙一頓，原本可能只成立故意傷害，但因為某乙最後被打到失血過多致死，所以此行為中也具有過失致死的部分，最終某甲成立的就是「傷害致死」這種加重結果犯。

中華民國刑法

第 277 條

傷害人之身體或健康者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑。

至於要怎麼分辨「結果」與行為之間有無關聯，這就要看行為人在當時對於「加重結果」有無預見可能性了。像在學習法律時有一個萬年考古題「A以傷害意思毆打B，後來B在受傷送醫時，因救護車發生車禍而死亡」，若此時從A的主觀或從客觀上都認為以B傷勢並無死亡風險，那麼由於A對於車禍死亡的結果並無預見可能性，所以不成立加重結果犯。

從上述情況可以知道，這種「飛來橫禍」型的天災人禍由於缺乏預見可能性，所以並無法被評價為過失犯，所以認為依法行使職務的環保署稽查員「害」人被車撞到完全是一種過度的解讀。最後換個例子來思考，若嫌犯在逃逸過程中撞傷路人，大家會覺得該怪罪於警察不應該去追捕犯人嗎？

本文經授權轉載自法操 躲環保署稽查卻意外身亡，稽查員算是過失致死嗎？

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