法操》釋字第796號解釋：撤銷假釋案

刑法第78條第1項本文規定，受假釋人於假釋中因故意更犯罪，受有期徒刑以上刑之宣告者，均一律撤銷其假釋，是否牴觸憲法第23條比例原則？

司法院祕書長林輝煌宣讀第796號解釋，直指刑法第78條有關假釋犯出獄再犯罪被判刑，不論情節輕重，一律得回籠服完殘刑的規定，有違比例原則。（資料照）

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中華民國刑法

第 78 條

假釋中因故意更犯罪，受有期徒刑以上刑之宣告者，於判決確定後六月以內，撤銷其假釋。但假釋期滿逾三年者，不在此限。 假釋撤銷後，其出獄日數不算入刑期內。

解釋爭點

刑法第78條第1項本文規定，受假釋人於假釋中因故意更犯罪，受有期徒刑以上刑之宣告者，均一律撤銷其假釋，是否牴觸憲法第23條比例原則？

大法官認為

1.假釋制度的目的在使受徒刑執行而有所悔改之人得停止徒刑之執行，使受刑人能積極回歸社會。如果受刑人不適合提前回歸社會，便不予假釋、繼續在監執行。而如果在「轉為社會處遇」的假釋期間，受假釋人有「不適合回歸社會之事實」發生時，則撤銷假釋，使受假釋人回復至監獄機構處遇。

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2.但是受假釋人於假釋中因故意再犯罪，並受有期徒刑以上行之宣告者，仍應該要依照其是否仍適合社會生活、是否以違背假釋之初衷為判斷。如果其再犯之罪是受緩刑或是6個月以下有期徒刑宣告時，應審酌有無基於特別預防考量，而有必要使該受假釋人再入監執行殘刑之具體情狀（例如對社會危害程度、再犯可能性及悛悔情形等），或許改以暫不執行、易科罰金或是易服社會勞役，取代讓受假釋人再度入監執行殘刑，可能會是更適當的處遇方式。

3.刑法第78條不管受假釋人是否受緩刑或是6月以下有期徒刑之宣告，也不論有無特別預防考量，一律規定「撤銷其假釋」，使其再入監執行殘刑，其所採取之手段，就目的之達成（使受刑人回歸社會）而言，尚非必要。所以大法官認為刑法第78條因為牴觸憲法第23條比例原則，也與憲法第8條保障人身自由之意旨相違而違憲！

本文經授權轉載自法操【快訊】釋字第796號解釋

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