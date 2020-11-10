法操》亂剪別人頭髮會算傷害罪嗎？

根據報導，日前一名女子在捷運內湖站搭乘電扶梯時，遭到19歲的李姓大學生拿小剪刀剪掉頭髮。隨便剪別人頭髮究竟會不會有刑責呢？

亂剪別人頭髮會算傷害罪嗎？圖為情景圖，人物與本文無關（資料照）

法操司想傳媒

根據新聞報導，日前一名女子在捷運內湖站搭乘電扶梯時，遭到19歲的李姓大學生拿小剪刀剪掉頭髮。警方透過監視器畫面很快就追查到李男的身分，只要該名女乘客打算提告便會依法送辦。隨便剪別人頭髮究竟會不會有刑責呢？來看看法操的分析吧！

可能會觸犯傷害罪？

傷害罪中傷害「人之身體或健康者」屬於輕傷罪，而傷害人之健康也包含「精神之健康」，也就是說造成他人精神上的重大打擊也算是傷害罪（最高法院32上字2548）。不過行為的結果到底需不需要達到「妨礙生理機能」的程度，在學說上仍有不同看法。

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中華民國刑法

第 277 條

傷害人之身體或健康者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。

犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑。

有人認為，只要尚未妨礙生理機能就不能視為輕傷，而我國實務上也多半認為頭髮被剪還可以再長，沒有實際損害的問題，除非是傷及毛囊或頭皮，不然仍很難成立傷害罪。

不過有學者認為傷害罪要保護的是身體的「不可侵害性」，所以當身體的完整狀態受到破壞時也應該視為輕傷。就像剪掉他人毛髮雖然未對生理機能產生影響，但毛髮已失、身體的完整性已然受損，所以仍應成立傷害罪。

還可能有其他民、刑事責任

除了傷害罪的可能之外，若使用強暴、脅迫強行剪掉他人的頭髮就可能會成立強制罪。另外若是在公共場合，為了讓人難堪而剪他人頭髮，並達到得以貶低或損害其人格價值的程度，則有可能會成立公然侮辱罪。

中華民國刑法

第 304 條

以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者，處三年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。 第 309 條

公然侮辱人者，處拘役或九千元以下罰金。

以強暴犯前項之罪者，處一年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。

而在民事上則因為身體上的權利受到侵害，而有侵權行為的問題，被害人可以提損害賠償告訴，請求因頭髮被剪而造成的損失（事後修剪的費用等等），或是請求精神慰撫金。

以目前台灣的法律而言，偷剪別人頭髮仍算是遊走在法律邊緣的行為，如果情況不太嚴重，可能被害人也不會大費周章提出刑事告訴，而民事也可能因為不易取得高額賠償金額，所以提告的人應該也不多。但亂剪人頭髮的行為實在不可取，也確實應該要負起相當法律責任，不過實際上只能呼籲大家多自重了。

本文經授權轉載自法操 亂剪別人頭髮會算傷害罪嗎？

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