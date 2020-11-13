法操》實用法律工具介紹－Legal Works

工欲善其事，必先利其器，一個良善的整合線上系統，讓使用者更快速的搜尋到想找的資料，達到事半功倍的效果！

法操司想傳媒

隨著科技發展，政府也積極將科技工具應用在法學資料上，例如判決書查詢系統、全國法規資料庫等，一般民眾想獲得相關資料也十分容易，不過各個資料都在各自的網站上，如果想要整合在一起，似乎只能自己直接把內容整理下來，或是放上網址連結，難免有許多不方便的地方。同樣有這個困擾的人有福了，法操這次要介紹一個實用的工具－Legal Works 法律研究系統，幫你解決前述煩惱，非常適合法律實務工作者、國考生或法律系學生喔～一起來看看吧！

Legal Works為法騰資訊系統股份有限公司打造的線上系統，資料範圍包含法院判決、大法官解釋、法律座談會及法規條文等等，除了法學資料檢索之外，也提供線上筆記功能讓使用者直接在相關資料上面作筆記，更方便的是全部資料都儲存在雲端空間，不須受限在特定裝置，也不必擔心使用裝置不見資料跟著不見囉。

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整合資料，多重條件搜尋增加資料精確度

Legal Works的司法判解查詢中，包含司法院解釋、大法官解釋、大法官不受理案件、大法庭判決、過去的最高法院判例、精選裁判、決議、公懲會決議以及各類座談會等資料，並可以同時設定多層條件（例如包含A或B，但不包含C等等），讓使用者能夠更快速的找到符合自己需求的資料。

法條體系、立法沿革一目了然

在法規檢索部分，使用者可以在同一個畫面上看到法條體系和法條內容，便於掌握兩者的相對關係，常用的法規也可以透過「最愛法規」功能整理出來。另外還可以使用文字工具直接在法條上畫重點或是加上自己的註記，研究法律問題或是複習時都十分方便。

蒐集自己的精選判決

運用關鍵字查到的判決同樣也可以作筆記，如果認為是很有參考價值的判決，可以利用「收存案件」功能把判決收到筆記倉庫中，建立自己的精選判決資料庫。

除了前面提到的功能之外，Legal Works還能建立團隊讓使用者一起協作筆記，遇到問題的話也可以一起討論，讓學習或工作事半功倍。還有一個好消息，目前只要符合特定條件就可以免費申請使用大部分的功能喔，有興趣的朋友趕快去試試看吧！

本文經授權轉載自法操 實用法律工具介紹－Legal Works

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