自由開講》製造假新聞不是言論自由，中天必須關

蘇世軒



什麼是先下手為強？看來說的就是羅智強。前陣子羅智強此地無銀三百兩的舉動，在臉書高調預告「中天關定了」，目的是什麼？不就是要操弄情感，增加對立，激化那些自從韓國瑜敗選、罷免後，忿忿不平的韓粉嗎？明知道中天新聞作惡多端，還幫中天營造出受害者姿態，企圖表達民進黨已經下令讓「中天關定了」，羅智強你的良心都不會痛嗎？

明知道中天新聞作惡多端，還幫中天營造出受害者姿態，企圖表達民進黨已經下令讓「中天關定了」，羅智強你的良心都不會痛嗎？（資料照）

台灣是民主法治國家，言論自由受到了極大的保障，在憲法的保障之下，台灣的媒體有了相當大的自由發揮空間，以及話語權力，但當有媒體濫用或者是玷污了言論自由，收回這個權力也是國家的職責。就從這兩天中天又被罰了160萬的案子說起，中天是如何濫用言論自由，將假新聞當成專題報導一般播放，企圖使他人不當得利，同時又意圖使人不當選。

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2019年2月28日，當時的高雄市長已是韓國瑜，而台南市長黃偉哲原是立委身份，上任後台南市需進行立委補選，時代表國民黨參加補選的人是謝龍介，民進黨則是郭國文。眾所皆知謝龍介就是知名的頭號韓家軍，而韓國瑜的朋友自然就是中天新聞的朋友，所以可以看到謝龍介在中天獲得了極大的曝光空間。比照韓國瑜參選市長期間也絲毫不遜色，新聞深喉嚨、政治大爆卦等節目，再次成為行腳節目，直接南下台南幫謝龍介助選，主持人跟著從棚內跑到棚外，其中過程最令人印象深刻的就是王又正對東森新聞女記者架拐子的那個畫面，然後謝龍介不准妻子拿國旗也是被新聞深喉嚨拍下來到處瘋傳，說起來關掉中天似乎對國民黨也不是什麼壞事？

中天誇張的行為當然不僅如此，例如中天新聞不惜製造假新聞也要拱謝龍介勝選，還記得200萬斤的文旦丟河邊嗎？這個誰聽了都不相信的謠言，但因為出自謝龍介之口，然後中天新聞就把假新聞當專題報導一樣規格照三餐報，結果一聽到農糧署說要喊告，中天新聞馬上把責任推給柚農，喊冤是被柚農給誤導，做假新聞就算了還毫無擔當。

2019年中天新聞不惜製造假新聞也要拱謝龍介（左）勝選，大家還記得200萬斤的文旦丟河邊的假新聞嗎？（翻攝自網路）

中天真的冤嗎？200萬斤的文旦隨意丟棄本來就是一件匪夷所思的事情，就算有了柚農的說法為證，就算中天新聞真的這麼傻相信片面之詞，也不至於把這件新聞當作專題報導一樣放送，新聞24小時報導，政論節目全部都在講這200萬斤文旦，這很明顯就是故意造假，故意增加謝龍介曝光度，故意打擊民進黨農產銷售。最終弄巧成拙，本來民調領先的謝龍介，因為中天新聞的這場烏龍，最終輸掉補選，敗選陰影籠罩到2020年也不敢出來選，罪魁禍首就是中天新聞，為了彼此都好，中天還是關了才好。

（專營社群媒體）

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