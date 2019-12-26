自由開講》捷運南環線爭邀功？「他們」不是邏輯錯亂就是心亂

趙欣婕

最近上班的途中，筆者在文山的秀明路上，看到阮昭雄的選舉廣告看板，寫上「捷運南環段動工、可以讓您多睡30分鐘」云云，筆者看到後真是心有戚戚焉，非常有感，覺得文山若有捷運通過，一定可以讓居民去市區上班不用這麼辛苦。

文山地區位處台北南郊，其實並不是台北重要的商業核心地帶，很多文山人若是上下班、去台北市中心處理事情等等，只有兩條聯通道路，即羅斯福路、辛亥隧道可以通行，信義快速道路通車後，雖然多了一條便捷道路，但那只適合開車族與公車族，對很多機車族來說，上下班還是相當不便，怕遲到因此要早起，有時也常常塞在車陣中，苦不堪言。

捷運南環線這條路線，筆者很希望在地的政治人物能夠負起責任，呼應鄉親的期望趕快通車，讓文山人可以多一條回家的路。平常，這樣的呼聲根本沒有政治人物理會，只有選舉要到了，才看到賴士葆先生到處宣傳「南環段捷運是他的功勞」。問題是，他為文山的交通，特別是捷運延伸文山做了甚麼？

看到賴士葆先生到處宣傳「南環段捷運是他的功勞」。問題是他為文山的交通，特別是捷運延伸文山做了甚麼？（資料照）

筆者是名嘴口中所謂的中間選民，對賴士葆本身沒有甚麼厭惡，純粹只是就事論事，可惜的是，賴士葆先生對於文山交通的漠視，使筆者很難對您有正面的評價，就以捷運延伸文山來說，已延宕長達30年，今年5月才正式核定。

最近，有一位非文山出身的藍營議員羅智強，在他的臉書上提到：是賴士葆讓南環線起死回生，筆者瞬間冒出黑人問號。羅議員的「起死回生」定義到底是甚麼？馬政府曾有8年時間完全執政，也就是說行政、立法完全一把抓，可是在那些年當中，被遺忘的建設，也就是捷運延伸文山，羅議員憑甚麼有臉說，是賴先生讓捷運起死回生？

羅議員又說，因為去年民進黨選舉失敗，在人民的施壓下，民進黨才核定捷運延伸文山。筆者很詫異，一位市議員的邏輯竟然如此錯亂。首先，民進黨去年會選輸，捷運南環段沒有動工，其實並非影響投票的主要原因。更明顯的是，民進黨完全執政才能有機會核定捷運南環段，並非國民黨執政下核定。筆者看到的是民進黨才認真推動捷運延伸文山，為文山帶來改變，這一切都不會是國民黨任何一人的功勞。

捷運南環線也是北市政府與交通部共同辦理的交通建設，會延宕如此久，若照羅智強議員的邏輯，國民黨連兩次選輸台北市長，台北市政府才展開改革、願意支持捷運延伸文山的意思嗎？如此，我們不就應該要感謝國民黨的失敗？

總的來說，國民黨在台北經過8年市長、8年總統的馬英九、以及8年郝龍斌市長任期，再加上賴士葆20年立委，以及過去國民黨執政的漫漫歲月，都沒有藍營人士願意重視文山的交通權，他們才應該都要對文山人先鄭重道歉才對。

（服務業）

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