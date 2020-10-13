自由開講》政治獻金抽查？小強真的很愛演

沈奕霖

曾任馬時代總統府副秘書長的羅智強，在轉任台北市議員後，以對綠營素來砲火猛烈、死纏爛打不遺餘力而得到小強的綽號，不過令人更為驚嘆的是，儘管經常空包彈、烏龍彈連發，爆料內容錯誤擺出，但羅智強仍然打死不退、毫不汗顏，把握每個監督綠營的演出機會，這樣的小強精神果然值得敬佩。

以最近找上監察院為例，羅智強先是在臉書指控院長陳菊，用政治獻金抽查的方式打壓他，再多次親自跑到監察院外面「野台開講」，四處「哭訴」自己被政治迫害，一副「綠色恐怖」的受害者演得活靈活現。

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事實上，每一次選舉結束後，監察院依法要對參與選舉的候選人，進行政治獻金申報的抽查和核實比對，否則怎麼知道候選人申報的資料是真是假？

羅智強指控監察院長陳菊一上任就查他的政治獻金。（資料照）

再者，政治獻金申報的抽查，依規定不分政黨都要被抽查。以羅智強指控的107年度九合一選舉的政治獻金抽查為例，無論民進黨、國民黨、時代力量或其他政黨，都有候選人被抽到，監察院總計抽查了301位參選人、12個政黨，其中共有13筆資料需要更正釐清，怎麼大家都沒意見，就小強一個人哭天搶地、四處喊冤呢？

更可笑的是，監察院事後澄清，107年度九合一選舉的政治獻金抽查，根本是在監察院前院長張博雅任內，由馬前總統提名的第五屆監察委員主辦的，拿這件事找陳菊算帳，根本是錯把馮京當馬涼。

小強議員的戲功不僅如此，不只因為被抽查就哭天搶地，還能夠把被通知需要「更正釐清」，說成是被「開罰打壓」，到處求爺爺告奶奶，講得自己多可憐多冤屈，彷彿就要被滿門抄斬、含冤不白。

不過，真正荒唐的是，就當羅智強自己在監察院拉著幾個國民黨籍的台北市議員，上演擊鼓伸冤、控訴監察院打壓，一副彷彿就要六月降雪的同時──羅智強辦公室也默默將更正的資料送到監察院、默默更正捐款人在台北市與內政部登記不一的戶政資料，這種兩面手法，不得不讓人驚嘆，「小強，您真高招！」

當然，小強之所以為小強，正因為小強絕對不會輕易善罷甘休，政治獻金抽查搞了老半天發現是烏龍之後，小強又把目光移向行政院長蘇貞昌，要求陳菊院長指示監察院，查辦蘇貞昌女兒得標的政府標案。拿著早已證明沒有問題也早已無人討論的陳年往事、唆使監察院長踰越分際干預監委辦案，這種兩面三刀的操作，同樣令人不得不拍案叫絕。

羅智強這種拼命爆料、拼命烏龍行為，就像是「這齣演不下去，就改演另一齣也好，演得爛無所謂，有演出就好、有待在舞台上就好」，完完全全是小強精神的最佳體現，這種不屈不饒、堅持到底的精神，小強確實可謂當今政壇最強的「很愛演」！

（台北市民）

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