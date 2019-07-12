自由開講》國民黨反對的就是好東西！

◎顧貯拳

最近立法院打算提出「境外勢力代理人登記法」草案，希望可以盡速通過，以期待在不久的未來，任何受到境外勢力資助的媒體等相關媒介，凡是受國外資助者都應該公開登記，讓台灣人民知道這些人是為誰做事，但是國民黨立刻群起反對，難道是做賊心虛？有什麼不可告人嗎？

凡是受國外資助者都應該公開登記，讓台灣人民知道這些人是為誰做事，但是國民黨立刻群起反對，難道是做賊心虛？有什麼不可告人嗎？（資料照）

這部法律草案，是近來民進黨政府先後通過的國安五法，最後的一塊拼圖。台灣是民主自由國家，憲法明文規範保障言論自由。但是言論自由不是沒有前提，若無論什麼言論自由都保障，那麼怎麼會誹謗罪呢？而若什麼資訊都不能揭露，台灣的自由民主要怎麼長保透明、確保民眾都有充分知的權利呢？

去年九合一選舉，包含美國在內的老牌民主國家，都發現世界出現的威權介入民主國家選舉的事端，台灣已經堂而皇之上演。甚至於有某企業主跟中共報告買下台灣媒體時，台灣卻有不少人深信不疑這家媒體仍是基於台灣人的立場在講話。

因此，這個法律最重要的精神，應該就是參照外國例，讓所有想參與遊說或是相關言論活動的外國人或團體都必須合法登記。台灣也應該如此，有太多奇奇怪怪的媒體，名不見經傳多年，竟然搖身一變變成中共傳聲筒。這些狀況若無法透過法規管理，尤其是揭露這個身份，那麼台灣人在片面由敵營餵養的資訊下，毫無警戒下所進行投票，那麼台灣民主豈能長存？

公民記者林雨蒼昨日在臉書上po文指出，找出23家轉貼國台辦新聞、攻擊台灣政府的台灣網媒。（公民記者林雨蒼提供）

至於中國國民黨疾嚴厲色，搖身一變成為人權鬥士捍衛言論自由的同時，殊不知在台灣以封鎖民意起家的不就是國民黨嗎？難道國民黨真的這麼人權，從來不使用警總、新聞局來封殺人民言論？民進黨今天想做的還只是資訊公開，還不是刑法二條一的直接剝奪人身自由甚至性命！國民黨是反民主久了，腦袋打結了嗎？邏輯錯亂了嗎？

我們唯一可以合理推測的解釋，就是中國國民黨自己做賊心虛，先亂吼來壯膽。問題是，國民黨這麼怕，難道是真的自己不可告人嗎？還是中國國民黨連選戰都不會打了，靠共產黨打發財夢，這樣子就自失原則，難道是真的擔心台灣人某天會以「為匪宣傳」來逮捕嗎？

我們只能說，國民黨當民主對抗者習慣了，當自由民主的敵人，照理說經驗豐富，應該要記取教訓吧？尤其是中共幾次明目張膽的資助中共代理人，更顯得更重要。

假若國民黨喝共產黨的迷昏藥已經暈頭，國共一家親的話，那麼未來台灣會再出現二合一境外勢力代理人選舉，那麼這部法律還能不立嗎？如果共產黨勢力因為被揭發，使得藍營選舉不得民心，這部法律更可以因此維持民主的高度獨立性。

總之，我們勸諫中國國民黨，面對這部法律不要視為毒蛇猛獸，請好好認清中共的企圖，為民主國家多留下一些典範！

（碩士生）

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