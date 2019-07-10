自由開講》民主保衛戰的號角已正式響起！

賈克斯

日前最高檢察署查察賄選及暴力督導小組成立，由警政署、法務部、調查局及廉政署最高首長共同出席成立大會，象徵著這場民主保衛的戰爭已然啟動。現行的賄選與境外資金介入民主選舉的型態已愈趨精緻，且有極高的追查難度，致使中國政府對台灣民主破壞的行動有恃無恐，希望透過跨部會的聯合行動，能夠還給台灣真正獨立自由的民主空間。

法務部長蔡清祥（左3）、檢察總長江惠民（右3）、調查局長呂文忠（右2）等人，9日在最高檢察署出席查察賄選暴力督導小組揭牌儀式。（中央社）

台灣的民主政治發展史，從過往的黨國時代，中國國民黨在台灣實行樣板式選舉，雖然仍保有形式上的秘密投票，但多數時候選民恐懼於白色恐怖的陰影，不敢違逆中國國民黨淫威，外加狂撒銀子的賄選，讓台灣的民主在早年有名無實。

然而到了解嚴後的世代，民智漸開，媒體百花齊放，資訊已無法全由黨國壟斷，加上人民生活加受教育程度改善，區區幾張鈔票已難輕易改變選民投票取向。這也讓台灣這近二十年來，自由民主的表現成為國際社會有目共睹的典範。

但台灣如今面臨新型的民主敵人─中華人民共和國。中共心心念念得都是讓台灣的政治取向符合共黨利益，在解嚴後共黨就認知民主將是他們對台工作的一大威脅，但又不知從何干預台灣人民高自主性的秘密投票，因此過往只能操作粗糙的恐嚇牌，不是射飛彈，就是疾言厲色的狂吼，結果每回都敗興而歸。自阿扁連任後，共黨痛定思痛，改採取銀彈攻勢，努力讓利於過去的手下敗將中國國民黨，透過兩岸媒體的造神運動，的確在ECFA的糖衣毒藥幻象之下，國民黨至少連續六年選舉未曾失手，直到太陽花學運才從雲端重跌。

中共對台的民主滲透越來越精緻，其實也早不是新聞，只是如何推陳出新，大眾往往後知後覺。例如ECFA在台灣實行以後，中共透過政治性採買中南部農漁作物，讓2012年民進黨的大票倉因而生鏽。這招在太陽花學運後成效受損，而中共很快就在這場學運中學到另一個新利器─網路輿論戰。而這場新型輿論戰背後的資金來源，這是拜ECFA開放兩岸金融互通以來，中國金流得以在台不管是地下匯兌甚至中國在台分行，來去自如，暢行無阻。

因此，我們看到去年外交官的輕生事件有中國輿論戰的斧鑿痕跡，也看到吳音寧事件背後，莫名的輿論操作，甚至中資在台媒體利用網路輿論操作錯誤資訊愚弄台灣選民等，讓共黨所喜的候選人在2018年地方大選幾乎大獲全勝。這也是此刻中央政府所應該要及早因應明年大選，啟動查賄甚至反中介入選舉的諸多艱難工作的原因。

我們也要提醒調查局及檢察機關和法院，面對這類新型的民主威脅，司法機關不能再不斷保守以對，要能主動出擊！任何風吹草動都應該要有阻止的能力，不法事件應該要能公布就公布，不應以個資為由成共黨的溫床，反應該要讓人民有充分的資訊揭露，投票才可審慎以對。我們也正告金管會與經濟、財政部等有關單位，該注意的不法金流，不應該有猶豫，當斷則斷，唯有強力抑制中國的非法入侵，台灣的自由民主的主權獨立才得以源遠長流！

（政治評論員）

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