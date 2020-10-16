韋恩的食農生活》隔夜菜要注意食安，錦雯媽節省吃竟險釀敗血症！

食物在準備時還是需要做一些計畫，以免剩下太多。否則食物中毒不說，讓自己勉強吃下許多不太健康的食物，也實在對健康不是好事。

韋恩的食農生活

吃隔夜菜是很多老一輩的習慣，當然勤儉是美德，尤其是老一輩的人如果經歷過戰亂，對食物格外的珍惜，所以很多吃剩的菜，捨不得倒掉，會想一留再留。不過韋恩提醒，食安還是要兼顧，否則吃壞身體那就划不來了。

藝人錦雯前幾天提醒大家，年約70歲的老母親超節省，吃隔夜菜是家常便飯的事，自己多次勸她無果，沒想到老天爺直接給了這位「省婆」懲罰，日前媽媽因吃隔夜菜出了狀況住院治療，「因為吃隔夜菜中毒！中毒！中毒！差點引發敗血症」，她也藉此機會呼籲網友們：「隔夜菜熱過一次又次，菜裡的營養消失不說，還可能煮出壞物質，輕則肚子痛、腸胃炎；重則引發食物中毒，甚至是致癌！」

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錦雯（左）年約70歲母親因為節儉常吃隔夜菜，日前吃出狀況住院治療。（翻攝自黃錦雯臉書）

「談到媽媽因吃隔夜菜中毒，錦雯有些生氣地說：「這個病可以避免的，我跟你講過了！」而媽媽目前已住院3天，還一直拉水，每2、3小時就得換一次床單，負責照顧的錦雯陪在身旁已3天沒睡過覺。僅雯也想趁這次事件提醒其他「省婆」長輩，別一味省錢而吃隔夜菜，若對身體健康造成危害，可是會付出更慘痛代價。」





首先，台灣的主食-米飯，可能因為保存不當而產生仙人掌桿菌中毒現象。一般白飯放涼到隔餐，就有仙人掌桿菌污染的風險。而很多營養午餐中毒事件，也都是因為米飯裡仙人掌桿菌過高所造成。全文見【剩菜秘笈（上） 剩菜要冷藏，小心仙人掌桿菌食物中毒】

比如說2017年1月台北市明湖國中與天母國小的集體食物中毒，台北市衛生局抽驗了提供給該校的營養午餐後，發現內含「仙人掌桿菌」超標10倍。仙人掌桿菌超標的情況難以察覺，因為它大多數不會造成食物有變質、腐敗的現象，所以能做到的只能是透過良好的保存來預防。

其次，韋恩從年菜觀察出國人保存剩菜的錯誤4大觀念，希望大家在保存剩菜時不要犯了這樣的毛病，以保健康。全文見【剩菜秘笈（下） 年菜的保存要訣： 破除4大錯誤觀念】

1. 飯菜放電鍋保溫就不會壞：錯。

正確方法是，食物保存要放冰箱比較好。

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2. 剩菜沒吃完熱好幾次：錯。

正確方法是，只取吃得完的量出來加熱，其餘保持冷藏或冷凍。

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3. 飯菜不能熱的放冰箱，會容易壞：錯。

正確方法是，如果冰箱空間足夠、壓縮機冷藏能力夠，當然熱的東西放進去沒問題；不然也是食物在覆蓋情況下稍微放涼後儘速放入冰箱，不要拖太久。

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4. 冷藏既然比較安全，冰箱就用剩菜塞滿滿：錯。

正確方法是，不要製造太多剩菜，也不要一次全部都放冰箱。

（韋恩的食農生活製圖）

所以食物在準備時還是做一些計畫，以免剩下太多。否則食物中毒不說，讓自己勉強吃下許多不太健康的食物，也實在對健康不是好事。老一輩的愛惜食物習慣不容易改，我們還是要盡可能不厭其煩的講解正確食安觀念讓他們了解。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 隔夜菜要注意食安，錦雯媽節省吃竟險釀敗血症！

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