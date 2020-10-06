韋恩的食農生活》千尋老爸變成豬的原因是吃了禁忌的腔棘魚？！

許多魚的胃袋在台灣是項少見的美食，但絕不罕有，若是腔棘魚呢？在台灣那絕對是幾乎不太可能有人吃過，所以這腔棘魚的胃袋到底是什麼味道？實在令人好奇。

韋恩的食農生活

吉卜力工作室最近佛心的釋出400張圖片給大家免費運用，其中宮崎駿執導《神隱少女》再度引起大家話題。其實有一張名圖，早就在網路上熱議，那就千尋的爸爸變成豬之前，狼吞虎嚥的吃了很多湯婆婆的食物，但是其中有一種謎樣的食物，看起來像海蜇頭一樣軟Q、滑順可以一口吞下，但是沒有人認得出來是什麼，因此受到網友們的熱烈討論與猜測。

還有人認為是台灣小吃美食的肉圓，但是都陸續遭到吉卜力的否認。對此，在吉卜力擔任原畫師的米林宏昌揭曉謎底，說是「腔棘魚的胃袋」。

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千尋老爸變成豬前到底是吃了什麼？在吉卜力擔任原畫師的米林宏昌近日揭曉謎底，說是「腔棘魚的胃袋」。（圖片來源: 吉卜力工作室）

許多魚的胃袋在台灣是項少見的美食，但絕不罕有，但是腔棘魚嘛，那絕對是幾乎不可能有人吃過的，所以這腔棘魚的胃袋到底怎樣，實在引來韋恩的好奇。

腔棘魚是只剩500條的保育動物，不能吃

首先，吃了腔棘魚的胃，那可是很可能被抓的，（也許這就是湯婆婆設下的陷阱）。因為腔棘魚號稱是活化石，號稱是全陸地四肢動物的祖先，是已經存活四億年的物種，本來以為6500萬年前隨著恐龍一起滅絕，但是在1938年，有人在南非東方的印度洋深海中捕獲了一條形狀非常奇特的怪魚，後來被英國學者鑑定就是這種古生物，而後才陸續在非洲沿海與印尼等地陸續有發現。只是腔棘魚生活在非常深的深海，而且數量非常稀少，估計全世界只有500條左右而已，所以被列為瀕臨絕種動物，所以當然是不能抓來吃的啊。

腔棘魚。（圖片來源: 韋恩的食農生活）

以「禁忌」之名的腔棘魚

那到底有沒有人吃過腔棘魚？從現存歷史紀錄來看是有的，只是這結果大概很令人失望（或欣慰？），腔棘魚應該很難吃、而且吃了會出事。

在發現腔棘魚最多的科莫洛群島那邊，腔棘魚的史瓦希里語名字叫做：Gombessa , 意思是「禁忌」，就是說不可以吃，吃了會生病，因為依照科學分析，腔棘魚體內有非常驚人的油脂含量，以乾重來說魚肉裡含有30-71%的油脂含量，而且油脂裡又有90%屬於長鏈的蠟質，這些蠟質的長度居然長達30到40個碳，是我們一般食用油脂14-20個碳的兩倍長，這些特性與腔棘魚適應深海低溫的環境息息相關，與很多深海魚很類似。

腔棘魚像油魚一樣是瀉藥

因此腔棘魚肉很難消化。根據吃過腔棘魚的探險家說「腔棘魚外表很滑很油，吃下去感覺更油，吃了以後就像一路滑到直腸一樣，接下去我就說不出口了…」。

其實腔棘魚在當地住民傳統，抓來以後不是拿來吃的，而是拿來煉油，這個腔棘魚油是拿來做為當瀉藥用，或是拿來外用當作防蚊蟲劑、預防瘧疾用。蠟質人體缺乏消化酵素，因此無法分解，所以會一直以原形進入而刺激腸道，進而催促人體排出。

其實這反應跟油魚一樣，想當初油魚加蘋果的減肥法也曾經讓很多人趨之若鶩，很多人被誤導以為是一種排油反應、甚至會放油屁、包尿布也要吃，其實那拉出來的根本不是自己身上的油…..而且油魚切片後很像鱈魚，也被一些不良廠商偽裝成鱈魚販賣，造成不良反應。所以油魚現在已經被多國禁止食用了。

其實科莫洛群島當地也產油魚，所以油魚油的傳統用法與腔棘魚一模一樣，因此中間恐怕有很多魚目混珠的山寨油。

尿騷味的腔棘魚

腔棘魚另外一項特點是聞起來並不好聞，依對腔棘魚的成分分析，我認為與含有特別高的尿素與TMAO（氧化三甲胺）有關。尿素就是有一股尿騷味，其實鯊魚也會將部分尿素保存在體內，以幫助體液的滲透壓平衡，所以鯊魚肉吃起來會帶有點氨味，有的鯊魚尿素含量特別高，所以要發酵過才能吃，這就是北歐醃鯊魚的來源，或是韓國的魟魚料理，能接受的人不太多，據說吃起來是一股公廁的味道……

特別腥的腔棘魚

TMAO其實是魚腥味主要的來源，其實TMAO存在新鮮的魚體裡，本身沒有味道，但是魚如果離水死亡，開始受到微生物的作用，TMAO就會分解為TMA三甲胺，那就有濃濃的魚腥味了。

長生秘方腔棘魚？

多年前，國際上還紛紛謠傳，日本有大型製藥公司打算秘密大量收購腔棘魚，從腔棘魚的脊索提煉神秘成分製成長壽藥，因為腔棘魚可以存活四億年，必定有什麼長壽的秘密。這當然是一種誤會與傳說，只是必須累得日本官方到處闢謠澄清沒有這回事，否則當時的日本科學家想要研究腔棘魚都會被排斥，並投以異樣的眼光，被當成假研究知名遂行收集腔棘魚之實。

集腥騷油於一身的腔棘魚很難成為美食

以上看來，腔棘魚的禁忌不在於吃了會被魔法變成豬，而是腔棘魚又油、又臭、又腥，不可能是什麼美食，千尋的爸爸大概真的餓極了，才會對腔棘魚的胃袋狼吞虎嚥。我們還是好好保育腔棘魚，讓他繼續活個四億年。

我們最多就像日本靜岡縣沼津市的「しーらかんすcafé（腔棘魚咖啡）」一樣，這位熱愛大海、熱愛潛水的老闆，將鯛魚燒改個形狀，做出長達21公分的腔棘魚燒，他近來還同樣做出可愛的腔棘魚最中餅。我們吃點甜點，感受腔棘魚的魄力就好了。

（圖片來源: https://twitter.com/shirakansu_cafe）

本文經授權轉載自韋恩的食農生活千尋老爸變成豬的原因是吃了禁忌的腔棘魚？！

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