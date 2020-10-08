韋恩的食農生活》漢堡肉含「瘦肉率」過低的媒體誤解！

任何生物體在進行營養成分分析的時候，會分成水分、粗蛋白、粗脂肪、碳水化合物、灰分等主要大類，而生物體不管你肥肉、瘦肉或是人體都一樣，水分基本上都佔了50%-70%，剩下的才會是其他成分，所以即使是瘦肉，粗蛋白也不可能突破30%-40%。

韋恩的食農生活

有媒體出來指控呷尚寶早餐店的漢堡肉有問題，其中一個指控是肉含量過低，韋恩認為這邊的指控不正確，需要為大家澄清，以免未來造成大家的交易糾紛，比如說有消費者吵著想要買蛋白質含量100%的肉，而地球上根本沒有這種東西。

媒體是這樣說的，將美而美、呷尚寶、弘爺的漢堡肉分別進行粗蛋白的分析，結果分別為12.9%、13.4%與28.6%，認為這就代表了瘦肉的含量，而這12、13％的含肉率太低了。

請繼續往下閱讀...

事實上，韋恩説，這樣將粗蛋白含量與含瘦肉率畫上等號，這當然是錯的。粗蛋白含量與含瘦肉率當然不相等，粗蛋白是一個含氮量的分析結果，告訴我們大約上蛋白質的含量有多少，而不是瘦肉有多少。如觀念錯誤，指控就大錯特錯了。所以媒體事後似乎把這新聞拉掉了，但是也不見出來更正澄清。

（韋恩的食農生活製作）

粗蛋白不代表瘦肉率

真正對的觀念是什麼呢？任何生物體在進行營養成分分析的時候，會分成水分、粗蛋白、粗脂肪、碳水化合物、灰分等主要大類，而生物體不管你肥肉、瘦肉或是人體都一樣，水分基本上都佔了50%-70%，剩下的才會是其他成分，所以即使是瘦肉，粗蛋白也不可能突破30%-40%。除非你分析結果的表示是乾重，也就是扣除水分。

那一般的肉到底粗蛋白應該多高才正常呢？其實我們查一下文獻就知道：

♦大家心目中瘦肉的代表-雞里肌（胸肉，去皮，土雞）：粗蛋白也就只有24.8%

♦精瘦的代表雞蛋白（生）呢：粗蛋白只有11.2%！（因為水分含量高達87.6%）;而滷蛋白的粗蛋白就到了16.7%（因為水分含量降到73.5%）



♦而同樣是豬的瘦肉-豬大里肌：粗蛋白只有19.2%



♦那肥肉的代表-豬五花肉（去皮腹脅肉）呢：粗蛋白只有14.9%



所以即使是未加工的原形生豬肉，粗蛋白也在20%以下，所以生的漢堡肉測出來這樣的數值，我覺得不算太離譜。

另外我們直接看看豬絞肉，剛好文獻有分70%瘦肉率與90%瘦肉率的豬絞肉，結果看來：

♦70%瘦肉率豬絞肉：：粗蛋白19.0%（粗脂肪15.2%，水分65.4%）

♦90%瘦肉率豬絞肉：粗蛋白18.5%（粗脂肪14.0%，水分69.2%）

奇怪，70%瘦肉的粗蛋白還比較高一點？？這充分說明了粗蛋白呈現的結果受到很多因素影響，尤其水份含量。而且這再度告訴我們，瘦肉率與粗蛋白的數字就是清楚地不相等啊，可不能靠直覺反射。

漢堡示意圖。（法新社資料照）

漢堡肉如果加蔬菜，本來蛋白質就會被拉低

那為何驗到的漢堡肉的粗蛋白會低到12%左右呢？其實漢堡肉本來就是料理，不是純肉，如果加了其他東西，就會降低蛋白質含量啊。我們網路上查查食譜就知道了，像這份詹姆士的美式漢堡食譜 ：

食材：

牛絞肉200克、豬絞肉200克、廣東A菜8片、牛番茄1顆、洋蔥1顆、紅蘿蔔1/3根、檸檬1顆、起司片2片、牛奶1杯、麵包粉1杯、漢堡麵包2個、橄欖油

調味料：

番茄醬3大匙、黃芥末3大匙、美乃滋5大匙、鹽巴、黑胡椒粉

做法：

1.洋蔥先切下2圈厚片，洋蔥1/2顆切丁、紅蘿蔔切末、牛番茄切片，備用。

2.起炒鍋熱橄欖油1大匙，放入洋蔥丁和紅蘿蔔末入鍋炒香。

3.取豬絞肉和牛絞肉（比例1：2）混合剁碎，加入全蛋液1/2顆、麵包粉1/2杯、牛奶1/2杯、炒香的洋蔥末和紅蘿蔔末、海鹽、黑胡椒粉混合拌勻摔打出黏性。

4.預熱烤箱上下火150度，上層放入漢堡烤熱，下層放入洋蔥烤出甜味，備用。

5.起鍋熱少許橄欖油，將餡料捏成圓餅狀，入鍋先將單面煎香上色後，將漢堡肉翻面煎時，加蓋燜煎至漢堡肉膨脹出油，在漢堡肉表層鋪上起司片繼續加蓋燜至起司融化，起鍋前灑上適量黑胡椒提味即可。

6.取出烤好的漢堡對切，依序放入廣東Ａ菜、烤過的洋蔥、牛番茄，擠入番茄醬、黃芥末醬和美乃滋，最後放上漢堡肉。

7.沙拉：取剩餘廣東A菜切段，加適量橄欖油、黑胡椒、海鹽、檸檬汁、餘量洋蔥切絲拌勻，排入成品盤與漢堡排盤即完成。

所以漢堡排裡就加了蛋、麵包粉、牛奶、洋蔥、紅蘿蔔等配料，這些都可能拉低了總蛋白質含量的。加了蔬菜是考量到好吃，可不是為了蛋白質高呀。料理方式本來就各有所好，很難用單一標準評判，媒體不應該這樣片面論斷。

所以有關漢堡的粗蛋白與瘦肉率的事情並沒有那麼複雜、也不是太黑暗，大家仔細思考就會瞭解了。

至於媒體指控另一件事，檢驗呷尚寶分店漢堡中，雞豬牛鹿魚成分都呈現陰性，這就是另一件事了，需要更多分析才能釐清到底是用了什麼蛋白質，還是一種分析上的問題。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 漢堡肉含「瘦肉率」過低的媒體誤解！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法