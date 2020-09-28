韋恩的食農生活》快樂教師最需要的四種營養素？！

為人師表有時為了學生教育而費盡心力，常常忽略掉教師這份工作所帶來的身體傷害，而今天藉由感恩教師的節日，為大家特別推薦幾項重要的食物營養，希望能幫助身旁的老師們及早預防並遠離職業傷害！

韋恩的食農生活

9月28日是教師節，韋恩在這邊要特別祝福辛苦的老師們教師節快樂。韋恩身邊家人親友有很多都是各級教師，所以深知老師們的辛勞，而老師因為教學壓力大，又有許多重複性的工作，所以有一些特別屬於老師們的職業傷害。因此在這邊特別推薦幾項重要的食物營養，大家可以拿來提醒老師們多補充，這樣一定可以及早預防一些老師們的職業傷害。

（韋恩的食農生活製圖提供）

1.用眼過度-補充葉黃素

老師們堪稱用眼度最高的職業，上課教學要板書、準備教案要看書、批改學生密密麻麻的作業也要用眼，堪稱用眼睛在跑馬拉松，所以老師們戴眼鏡的居多，近視、老花通通來。

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怎麼補充葉黃素？

葉黃素屬於類胡蘿蔔素家族的一員，與大家比較熟悉的維生素A丶胡蘿蔔素有很接近的親緣關係。它具有相當好的抗氧化能力，而且眼網膜會特別地保留丶吸收它，所以近來又有人叫它「眼睛的維生素」。想要攝取天然的葉黃素，可以多吃深綠色蔬菜如菠菜、南瓜等等，近來也有很多保健產品萃取來自金盞花的葉黃素，所以濃度比較高，而且是人體比較快吸收的游離型態，也是很好的選擇。（詳情可以參考韋恩的葉黃素產品比較）

2. 使用聲帶過度-補充蝦紅素

老師們每天聲帶從早講到晚，不僅上課時要講不停，下課時還要跟同學們交代很多事情，所以聲帶長繭是老師們常見的現象，資深老師們聲音最後都變得沙沙的。聲帶就像兩條絃，靠著外側二組肌肉來改變位置及張力，產生聲音與改變音調，如果說話過多或是用力不當，就會造成聲帶運動過度，引發聲帶充血和水腫。

怎麼補充-蝦紅素？

想要保養聲帶，除了要注意多喝水之外，建議還可以補充蝦紅素。蝦紅素韋恩也介紹過，是一種天然的類胡蘿蔔素，有超強的抗氧化力、對肌耐力、血液微循環大有幫助。近來還有臨床研究發現，蝦紅素對聲帶使用過度造成的傷害、發炎等傷害有明確的預防作用。其實蝦紅素天然食物裡面就有，蝦子煮了會變紅就是因為它、鮭魚身上也有它才會這麼紅。所以可以靠吃天然的蝦子、鮭魚補充，而現在也有很多保健產品，是由雨生紅球藻萃取出蝦紅素，不僅濃度遠高過蝦子或鮭魚，而且就變成素食來源，也可以讓不能吃蝦的人有所選擇了。

有關蝦紅素的神奇開發過程，可以參考從夕陽軟片產業到新冠肺炎快篩與治療藥物，富士軟片公司神奇的技能樹。

而野生的球藻產生蝦紅素，也可能變成奇景。金門出現粉紅池塘，可能是藻類產生的蝦紅素

根據許多調查，教師是睡眠不足的前三名，原因可能是教師比一般人都要更早到校準備，所以都要起個大早。然後上床時間也未必比較早，因為晚上可能還要改作業，接學生家長的line群組等等。而且老師的課業壓力很大，也使得許多老師入睡不容易。

怎麼補充GABA？

GABA是γ-氨基丁酸的簡稱，是一種存在人體神經系統裡的傳導物質，可以抑制或阻斷神經細胞過度興奮，因此可以讓我們的身心狀態寧靜、平和及放鬆下來，而壓力會造成GABA的缺乏。據科學研究顯示，睡眠深沉時，GABA含量會很高．因此很多鎮定與安眠的健康食品都含有GABA或作用類似GABA的成分。其實天然食物裡也有GABA的存在，比如說發芽玄米、益生菌裡都有GABA，因此在世界最有名高壓社會的日本，出了好多好多添加GABA的食品，如GABA益生菌、GABA巧克力、甚至GABA泡麵等等大受歡迎。

有關日本各式各樣的GABA產品，可以參考日本正流行的4大助眠營養成分，日本連哈密瓜都有了吃了就可以紓壓的GABA哈密瓜，還有日本健康食品認證背書。而台灣也有桑葉茶含有GABA想要紓壓助眠的GABA？ 不用日本的哈密瓜，台灣桑葉茶就有了。



韋恩自己也曾親身實驗過含有GABA的益生菌，韋恩食記-好菌家晚安益生菌的睡眠實驗，感覺對睡眠挺有幫助。

4.泌尿道感染-益生菌

教師忙著要上課，下課時間也很短，所以常常會沒時間上廁所，因此會養成憋尿的習慣。根據調查，很多老師因此有泌尿道感染的問題。當然，最好的方法還是要多喝水，多上廁所，只是老師們未必做得到。

怎麼補充益生菌？

益生菌長久以來就被大家熟知可以預防泌尿道感染，因為泌尿道如果菌相平衡，就比較不會發炎，但是如果憋尿，就會增加壞菌生長的機會。因此補充益生菌就有相當好的預防效果。當然益生菌百百種，根據研究，益生菌各有專長，不同的菌種菌株有不同的功效，記得要挑選特別是對泌尿道有幫助的才好。

如果配合一些莓果如蔓越莓、巴西莓等等會更好，因為根據研究，莓果含有的莓多酚與花青素，對泌尿道益生菌是有加成效果的。

在此，韋恩祝福教師們教師節快樂，大家也要關心老師們的健康。如果要謝師的話，不妨考慮送給老師最需要的營養補充吧。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 快樂教師最需要的四種營養素？！

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