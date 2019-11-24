韋恩的食農生活》吃了就可以紓壓的GABA哈密瓜，還有日本健康食品認證背書！

幾個月前，日本健康食品（機能性表示食品）新通過了一種名為皇冠的哈密瓜，居然具有舒緩工作或讀書時帶來的精神壓力之功效。

韋恩的食農生活

什麼？吃瓜就可以紓壓！這是什麼道理？

就在幾個月前，日本健康食品（機能性表示食品）新通過了一種名為皇冠的哈密瓜，居然具有舒緩工作或讀書時帶來的精神壓力之功效。但是這不代表什麼哈密瓜都有這樣的效果，而是因為這個來自靜岡縣溫室農業合作社與靜岡大學通力產學合作的哈密瓜，經過精心的研究與栽培，所以含有高量的GABA成分，因此才能通過許可，具有這樣的功效。不過，這個哈密瓜的「山」級（第二高等級）如果配上精緻木箱，一個可是要賣上9936日幣。看到這價格，我覺得還沒紓壓就先感覺壓力山大了。

那到底這個關鍵成分GABA到底是什麼呢？GABA是一種天然的胺基酸，又叫γ-胺基丁酸，gamma-Aminobutyric acid，廣泛存在於動物、植物、微生物體內，但是都很微量。

GABA尤其對動物很重要，因為它是一種神經傳導物質，所以存在中樞神經系統裡很多。GABA是一種抑制性的神經傳導物質，負責活化副交感神經系統。副交感神經是人體的自律神經系統之一，與交感神經系統互相拮抗。交感神經負責身體的作戰、工作、逃跑等反應；而副交感神經系統就負責身體休息、消化、睡眠等活動。所以可以說，交感神經像是汽車的油門、副交感神經就像煞車。在工作繁忙的今天，我想大家應該都是油門從早催到晚，絕大多數人是很需要煞車下來吧。

因為GABA具有神經抑制性的功效，在壓力超大，造成民眾精神緊張、睡眠不足而聞名的日本，近年來可以說是受到高度的重視，所以之前介紹日本4大助眠營養成分時，GABA排了第一名，參見【日本正流行的4大助眠營養成分】。因此GABA在日本廣泛應用在各種食品裡面，比如說巧克力、飲料、餅乾、米、番茄、保健食品、益生菌甚至泡麵裡，推出後都造成大受歡迎。而獲得健康食品認證的各種GABA食品品項數量，2018年竟然比2017年成長了170%！。

補充GABA已經證明有許多的生理功效，目前經過研究證實的有：

1.舒緩壓力：

研究證明補充GABA可以降低壓力荷爾蒙、降低神經的興奮程度。

針對這個，日本研究有個最知名的人體實驗（我覺得有點殘忍），是要求多名有懼高症的民眾，去走日本最長的一座吊橋，然後在橋中央測量他們的心理壓力指數。結果顯示，有吃GABA確實會比沒吃GABA的壓力指數較低。

2.幫助睡眠：

這是日本最受矚目的需求，所以出了許多可以幫助睡眠的益生菌，研究證明，GABA可以調整腦波安定、縮短入睡時間、增長睡眠時間、提高熟睡程度、讓起床更容易、醒來更有精神。

3.降血壓：

GABA可以活化GABA的受體，造成血管擴張還可以抑制血管收縮素轉化酶的活性，達到降低血壓的作用

4.抗焦慮：

GABA的抑制作用可以減緩精神焦慮與緊張感，也會減少疲勞感。

5.提升注意力：

GABA可以提高專注力，所以有助於減緩注意力不集中的現代人通病，而國外也有使用GABA於注意力不全症（ADHD）的兒童的臨床實驗。

這樣看來GABA眾多的功能，還真的對應到了現代緊張繁忙的社會，尤其是到了晚安時間卻又睜眼數羊的人，會是多大的福音啊。那麼想要多補充GABA，除了日本哈密瓜，還有哪些食物含有GABA呢？以下我介紹許多可以補充GABA的天然食物：

糙米

糙米中有相對比較高量的GABA，有的廠商還可以進一步使用乳酸菌發酵的方法加以進一步提高含量。

芽菜

種子在發芽時會具有較高的GABA，尤其是豆類的芽菜最值得攝取。

番茄

蔬菜水果也會有不少的GABA，尤其以番茄比較突出。日本也曾經有獲得健康食品認證的高GABA含量番茄。

一般喝茶擔心睡不著，但是富含GABA的茶反而可能可以助眠。這種茶本來是由日本開始發展的，台灣也在10多年前引進，叫做佳葉龍茶，但是因為其使用厭氧發酵的技術做成，有一股悶酸臭味，接受度不佳。去年茶業改良場還經改良研究，推出新一代的GABA茶，使用烏龍茶（文山包種茶、高山茶、凍頂烏龍茶、東方美人茶）效果最好，除了改善它那特有的一股悶酸臭味，提高消費者接受度之外，也保有足夠的GABA含量。

益生菌

特殊種類的益生菌是豐富的GABA來源，所以將玄米豆類經過這種益生菌發酵後，可以提升其GABA含量，有的益生菌生長的過程中會分泌大量的GABA，所以即使定植在人體腸道內，還會持續生產GABA，所以效果長長久久，是一種非常有效調節體內GABA的方式。所以近來日本與台灣都有很多讓你可以輕鬆道晚安益生菌出現。

以上介紹了GABA的基本資訊，如果大家也有精神壓力大、記憶力不足、尤其是睡不著、睡不好的人，不妨攝取一下富含GABA的天然食物，調節一下神經平衡。尤其是睡眠不足造成的健康問題對現代人實在太多了，參考【睡眠不足讓你死亡率高1.7倍，胖5公斤】大家要好好注意，否則可會演變成百病之源啊。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 吃了就可以紓壓的GABA哈密瓜，還有日本健康食品認證背書！

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