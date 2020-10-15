神楽坂週記》華麗地成功、愉快地自爆：Coleco公司的興亡（後篇）

Coleco靈活轉換核心業務，隨時準備切離收益不佳產品的經營姿態，為它帶來莫大的成功，但最後也是同樣的「積極進取」，讓這家公司走上了自我毀滅的道路。

神楽坂雯麗

（續上篇）

Coleco公司的華麗成功

1981年底，以Coleco代表身分拜訪京都任天堂總公司的Eric Bromley，偶然注意到任天堂陳列在社內的《大金剛》機台。和對自家新產品抱著莫大不安的美國任天堂社員不同，Eric Bromley對《大金剛》大為驚豔，趕緊（等到美國時間早上七點）就立刻打越洋電話給Arnold Greenberg，說他找到了「最棒的遊戲」。

對《大金剛》和宮本茂很有信心的社長山內溥，向遠道而來的美國客人開出了「授權費用每塊卡帶1～2美元，但要先支付20萬美元頭款」的條件，最後雙方達成的協議則是「每塊卡帶授權費1.4美元」。如今來看，是相當低廉實惠的授權價格。

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於是，《大金剛》就這樣移植到了ColecoVision上，搭配這款遊戲的ColecoVision主機發售第一年，就賣出了第一批出貨量的50萬台，隔年（1983）更達成出貨100萬台的紀錄。

就連那間似乎無所不在的台灣普澤公司，也曾在Coleco傳奇中插上一腳：它們是目前為止已知少數曾經生產過ColecoVision相容機（「創造者 50」，1986年）的台灣廠商，甚至還以「Telegames Personal Arcade」的名字賣到北美，這台相容機跟另一台普澤推出、可玩ColecoVision遊戲的家用電腦「Bit-90」，都成了今日全球Coleco愛好者心目中的夢幻逸品。

台灣普澤仿製的「創造者50」ColecoVision / SEGA SG-1000「二合一」相容機。（作者提供）

台灣普澤發售，可玩ColecoVision遊戲的家用電腦「Bit-90」。（網路）

即使ColecoVision獲得相當成功，但Coleco似乎天生是一家想要贏家通吃的公司。基於分散風險，Coleco也向Atari 2600、Mattel IntelliVision等競爭對手提供遊戲軟體，甚至還推出了Atari 2600的山寨機「Coleco Gemini」。

彷彿仿造最強大對手的主機還不夠，Coleco甚至還發售了能在自家主機上玩Atari 2600遊戲的「卡帶轉換器」——這個恐怖的周邊，相當於今天PS4突然發售了一組可以接USB插Switch卡匣的讀卡機。Atari自然忍無可忍，一狀把Coleco告上了法院，但最後Atari的官司卻失利了，主因是Atari 2600的元件都由市場上可以取得的組件構成，因此「沒有侵權問題」。

安裝在ColecoVision主機前方的「Atari擴充套件」，基本上就是插了一台2600主機在原本的主機上，也難怪Atari要告人了。（網路）

然而，1983年發生的電玩市場崩盤風暴（Atari Shock），終究還是摧毀了美國的遊樂器市場與產業。在這種背景下，家用電腦（Home Computer）在美國日漸興盛起來，在遊樂器已經無利可圖的情況下，Coleco也趁著這股風潮轉換跑道，推出了家用電腦「Coleco Adam」。除了完整的電腦本體之外，甚至還有與ColecoVison雙機合體的擴張模組版本。然而穩定性與性能欠佳的Coleco Adam終究還是無法勝過當時家用電腦市場上的霸主Commodore，Coleco Adam就這樣失敗了。

愉快地自爆

雖然遊樂器市場面臨崩潰、新產品Coleco Adam電腦也鎩羽而歸，1983年的Coleco依然利潤豐厚，這是因為公司的另一樣玩具產品「椰菜寶寶」（Cabbage Patch Kids）娃娃，這年在美國兒童之間掀起了一場狂熱流行。在光是靠塑膠娃娃玩具就可以賺到合不攏嘴的情況下，1984年8月，Coleco很乾脆地把（雖然不比以往但仍有營利的）ColecoVision遊樂器生產線關閉，1985年初更結束一切電玩、電腦相關業務，從電玩大廠再度「轉職」為傳統塑膠玩具廠。

然而玩具的流行往往是一次性的，把所有資源與獲利希望都押在「椰菜寶寶」娃娃上的Coleco，這次徹底打錯了如意算盤。到了1984年底，椰菜寶寶的市場需求已經落到最盛期（同一年年初）的三分之一以下。往後的幾年中，Coleco不斷收購其他非電子玩具廠商或品牌，雖然在娃娃玩具領域仍偶有佳作，但由於過度的無用投資、浮濫收購，以及生產了太多隨著風潮退去而賣不掉的椰菜寶寶，在巨量的庫存壓力與金流周轉不靈壓迫之下，Coleco終於在1988年申請破產，繼而在1989年倒閉，結束了五十七年的歷史。

「椰菜寶寶」娃娃。儘管今日仍可在玩具賣場買到椰菜寶寶，但Coleco公司卻已經走入歷史。（網路）

如今「Coleco」這個品牌，以及椰菜寶寶的相關權利，都已經各自落入其他公司的手中。Coleco靈活轉換核心業務，隨時準備切離收益不佳產品的經營姿態，為它帶來莫大的成功，但最後也是同樣的「積極進取」，讓這家公司走上了自我毀滅的道路。

歷史的偶然

任天堂與Coleco之間，除了《大金剛》之外，還有一個十分耐人尋味的小註腳。事實上，到當時為止也只製作過「Pong-Like」低階電玩主機及Game&Watch等液晶遊戲機的任天堂，曾經嘗試爭取ColecoVision主機在日本的代理銷售、販賣權利，由於最後這份生意並沒有談成（ColecoVision並未在日本正式發售過），任天堂才決定自行開發新一代的電視遊樂器主機——這一決策的成果，也就是如今世人熟知的任天堂紅白機。

假如當時雙方順利談成了這筆代理生意，也許今天我們就會生活在某個「紅白機不曾存在」的平行世界線裡，也未可知。

「Coleco ADAM」家用電腦主機。（網路）

尾聲

隨著全世界懷舊遊戲風潮興起，網路上的Coleco愛好者們也集結起來尋找回憶。2010年底，美國Coleco愛好者網站「Coleco Vision Zone」收到了一封來自Coleco創辦人之子，也是Coleco經營者之一的Leonard Greenberg（CEO Arnold Greenberg之兄）的公開信。

信中，這位當時已年屆83歲的資深經理人親筆寫道：

「⋯⋯感謝你們親切的新年問候。我想起了那些『Coleco時代』令人驕傲的回憶。然而生活仍在繼續，我在83歲的年紀，仍能身體健康地活躍於創投業界，所以我覺得我的生命是受到上蒼祝福的⋯⋯」

Coleco末代CEO Arnold Greenberg晚近到2018年，也仍然身體硬朗，口條清晰地接受媒體訪問，對自家公司在1980年代的興衰起落侃侃而談。儘管在商業上最終失敗了，但是從他們的言談中，卻看不出任何自怨自艾或怪罪市場、他人的負面想法。

對於一家因為勇於改變而成功，又出於同樣理由而失敗的公司與家族來說，這或許是最好的讚美。

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