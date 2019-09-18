神楽坂週記》普澤公司的故事（一）：Atari 2600年代

究竟是誰、在什麼時候製造出台灣第一台電視遊樂器，恐怕在接下來很長一段時間內，依然會是難解的歷史謎團；但就目前所能考據到的資料，普澤公司是第一家突破單純山寨與仿冒格局的台灣主機遊戲開發者，同時也是第一家以原創開發的主機遊戲銷售到全球的台灣遊戲廠商，則幾乎是已成定論的事情。

神楽坂雯麗

說起「台灣第一台電視遊樂器」，你會想起哪台主機？

是數不清的Atari 2600或紅白機相容機？還是曇花一現，雷聲大雨點小的不幸黑歷史「Super A’Can」？很遺憾的，假如從1970年代末「Pong Console」的時代開始算起，究竟是誰、在什麼時候製造出台灣第一台電視遊樂器，恐怕在接下來很長一段時間內，依然會是難解的歷史謎團；但就目前所能考據到的資料，普澤公司（Bit Corporation）是第一家突破單純山寨與仿冒格局的台灣主機遊戲開發者，同時也是第一家以原創開發的主機遊戲銷售到全球的台灣遊戲廠商，則幾乎是已成定論的事情。

普澤早期推出的家用電腦「BIT-90」，要像遊樂器那樣接在電視上來顯示。（圖片來源：網路）

成立於1980年的普澤公司，就和那個年代台灣許多大小電子廠商一樣，以複製正在歐美大行其道的家用電腦（Home Computer）及Atari 2600電視遊樂器，作為事業的起點。在推出第一台「賓果」電視遊樂器前後，普澤推出過兩款可插卡帶的家用電腦電視遊樂器，分別名為「BIT-60」與「BIT-90」。這些機器雖然也在台灣流通，但最主要的銷售市場，顯然從一開始就是海外。至今在歐美的老電腦論壇中，依然可見到這兩台家用電腦主機相關的記載及討論。

「創造者30」主機，雖是一台Atari 2600相容機，但已經有類似任天堂紅白機的外型配置。此為作者的收藏品。（作者提供）

這兩台兼具電視遊樂器功能的家用電腦，前者以Atari系統為基礎，後者則是ColecoVision的仿製品，兩台主機都配備有完整的鍵盤，就像那個年代的其他品牌家用電腦一樣，可以連接到電視上顯示，並具備了基本的輸出入及擴充功能預留區域。較小台的BIT-60，後來在去除鍵盤配置之後，先是稱為「賓果」，後來在紅白機的外型影響之下轉變為「創造者30」，從此開啟了影響台灣玩家遊戲體驗深遠的「創造者」產品線；而以ColecoVision為範本的BIT-90，則是目前為止已知的極少數台製ColecoVision相容主機。

ColecoVision在台灣不能算是相當知名的主機遊戲平台，所以普澤也給台灣的老電玩發展史留下了一個耐人尋味的小註腳。

與同年代眾多知名或無名的台灣相容主機製造商不同，普澤在1980年代初期便投入了研發原創Atari 2600遊戲，其中最為玩家熟知且記憶的，可能是《芝麻開門》（Open, Sesame!）與《芭比流浪記》（Bobby is Going Home）這兩款遊戲；除此之外，普澤還於1983年一年之內，在Atari 2600平台上陸續推出了《郵差先生》（Mr. Postman）等八款作品。

普澤的原創Atari 2600及ColecoVision遊戲外銷傳單。（圖片來源：網路）

這些遊戲在外銷之時，其卡匣標籤上都有明確的版權宣告，證明其出於普澤的原創。這些由裡到外都真正是台灣設計、製造的卡匣被裝在貨櫃中，飄洋過海抵達了美洲、歐陸，顯然也給國外的Atari 2600玩家們留下了深刻的印象。這或許可以從普澤公司的維基百科條目分別由英語、德語、西班牙語及義大利語構成，看出一些端倪。

在此同時，普澤在台灣本地市場，也毫不客氣地將歐美知名的Atari 2600遊戲，翻版收納進自家隨主機贈送的開關切換式合卡中。

以今天看待智慧財產權的標準來看，這或許多少是有點難以理解的做法，但回顧那個爆發性發展著，卻也毫無秩序的1980年代初期電視遊樂器市場，某種程度上卻也不難想像普澤採取如此發展策略的理由。在台灣本土，普澤配合市場特性推出俗又大碗的32合一卡匣，而將較為精緻的原創單卡外銷到國外市場，這種「權宜」做法也在已知普澤公司人士曾接受媒體訪問的內容中有所暗示。

在這段紅白機尚未出現在台灣市場的時期，普澤幾乎在第一時間內，就仿製成功當時美、日市面上多種較為知名的主流遊樂器平台。由「賓果」發展而來的Atari 2600相容機「創造者30」、結合SEGA SG-1000與ColecoVision二合一，可說是空前絕後的台灣奇蹟機「創造者50」，都是普澤這段摸索時期的主力產品。

以「Dina 2 in one」為名外銷世界各地的「創造者50」主機，是一部神奇的雙平台二合一主機。（圖片來源：網路）

相較於當時大多數台灣相容機製造者仍在一窩蜂地生產Atari 2600相容機，加上稍早投注於開發原創遊戲的資源，普澤此時在台灣電玩業界所達到的高度，可說是獨一無二了。

附帶一提，「創造者50」以「Dina 2 in one」的名稱外銷歐美之後，由於是目前已知極少數曾經上市銷售的ColecoVision相容機，近年也受到歐美懷舊遊戲社群的注目。

（未完待續）

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