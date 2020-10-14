神楽坂週記》華麗地成功、愉快地自爆：Coleco公司的興亡（前篇）

Coleco這家現已不存在的美國玩具公司，對台灣人來說或許是有點陌生的名字，即使在老電玩迷之間，和重要性與知名度高出許多的Atari相較之下，大約也就被視為是早期遊樂器歷史中的一個註腳而已。然而，它的大起大落，卻隱藏著電玩史上或許最耐人尋味的歷史轉捩點之一。

神楽坂雯麗

從皮革公司到電玩大廠

以美國遊樂器廠商而言，Coleco創業的時間相當早。1932年由Maurice Greenberg所創立的Coleco，最早期的業務就如其原始名稱「Connecticut Leather Company」所示，與任何電子消費產品或玩具都完全無關，而是一家主要以皮鞋廠為供貨對象的皮革公司。

二戰結束後的1950年代，Coleco著手銷售以兒童和青少年為對象的皮革工具組，進入1960年代之後，Coleco則開始販賣塑膠製的充氣式兒童游泳池。在塑膠時代來臨的大趨勢之下，Coleco很快地將創業至今的主力皮革產品部門打包出售，不再經手皮製品業務，只有創業時的公司名中「Leather」的頭兩字，在後來該公司為人所知的名稱（Coleco）中留下一點痕跡。

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1971年，經營Coleco的兩代Greenberg家族成員在紐約證交所合影。右二為公司創辦人Maurice Greenberg，左一則為帶領公司進入電玩市場的第二代經營者Arnold Greenberg。（網路）

1975年，Atari的「Home Pong」遊樂器上市之後，這種不起眼的廉價盒狀電子玩具，很快席捲了全美國客廳裡的電視螢幕，而許多電子廠與玩具廠見狀，也立刻紛紛跟進，想瓜分這座最新挖出來的金礦。到了1976年，在身為家族企業第二代掌門人的Arnold Greenberg主導之下，Coleco將其第一台廣為人知的電視遊樂器「Coleco Telstar」系列，投入了當時正值黎明期的美國電玩市場。

Coleco Telstar系列主機，木紋貼皮質感十分體現了70年代的家電風格；後來推出的豪華版「Coleco Telstar Arcade」，更是電視遊樂器史上空前絕後的「三角飯糰狀」主機；三個方向的機身分別對應了車、槍、球遊戲的玩法與控制器（機身正上方的銀色三角形是可抽換的遊戲卡匣！），堪稱美式遊戲精神的始祖。（網路）

當時，各大小廠牌的Pong遊戲機，幾乎毫無例外都採用了General Instrument公司的「AY-3–8500」晶片做為核心元件。AY-3–8500可以將一或多個《Pong》類型的遊戲收錄在一塊晶片內，因而能以最低限度的零件數量，構成一部電視遊樂器產品。

由於General Instrument過於低估這款晶片的市場需求，導致在突如其來的電玩熱潮中一片難求，嚴重缺貨。Coleco由於幸運地剛好是較早下單的廠商，因此得到優先供貨，是當年市場上少數能夠取得完整訂單量AY-3–8500晶片的電玩廠商。

儘管大受歡迎，但「Home Pong」或「Coleco Telstar」這種只能遊玩單純內建遊戲的低階遊樂器，無論是產品或市場的壽命都非常短暫，但成功搶得關鍵元件供貨的 Coleco，已經在這第一波遊樂器熱潮中大撈了一票。嚐到了電視遊樂器所帶來的甜頭，已經成功從玩具廠商化身新興消費電子產品製造者的Coleco，在往後的幾年裡繼續與Atari、Mattel這類新興或傳統玩具對手競爭，推出更新穎、效能與功能更強大的電視遊樂器。

與其說是電視遊樂器不如說比較像是錄放影機的ColecoVision電玩主機。其控制器是（今日看來）相當詭異的電話鍵盤狀，但手把插槽相容於Atari 2600與SEGA的Mega Drive規格。（網路）

ColecoVision與任天堂《大金剛》的不解之緣

1982年，Coleco以功能更強大的新主機「ColecoVision」投入家用電視遊樂器市場。作為Atari 2600的競爭對手，ColecoVision的賣點是其幾乎與翌年發售的SEGA SG-1000和（早期）日本MSX個人電腦同等的高性能。而且，ColecoVision還握有一大殺手鐧——隨主機同捆販售，由任天堂大型電玩機台移植而來的《大金剛》（Donkey Kong）卡帶。

當時在美國，正是任天堂的投幣式電玩機台《大金剛》大受歡迎之時，而ColecoVision幾乎是完整地在家用主機上重現了這款熱門街機遊戲，「在家就能玩到完整的任天堂大型電玩！」成了最有說服力的廣告詞，也讓ColecoVision這台新銳電玩主機的行情如日中天、水漲船高。

筆調寫實細緻的ColecoVision版《大金剛》遊戲包裝盒封面。後來會被叫做瑪利歐的那個男人，此時還只是個忙著英雄救美的無名水管工人。（網路）

有趣的是，這個在日本不曾發售過的ColecoVision版《大金剛》，是它的第一個家用主機移植版，而任天堂授權自家遊戲完整移植至其他廠商的主機，這也是頭一回（紅白機要到兩年後才會問世）。Coleco與任天堂在1981年底著手開始交涉授權及移植事宜時，當時《大金剛》才剛在10月出貨兩千組基板到美國替換慘遭滑鐵盧的《雷達鏡》（Raderscope），還在準備第二批貨的階段。

任天堂用以叩關北美市場的電玩機台《雷達鏡》出師不利，連帶影響該公司對美國市場的信心。（網路）

雖然《大金剛》大型電玩最終在美國大受好評，共賣出了六萬七千台機台，並進一步衍生出瑪利歐等經典角色品牌，但那都是往後幾年的事情；此時《大金剛》還沒真正開始爆紅，在以《雷達鏡》叩關北美市場卻不幸失敗之後，任天堂內部對《大金剛》是否能成功，看法仍舊非常分歧——剛成立不久的美國任天堂分公司，甚至有員工悲觀到已經開始準備求職履歷，「超前佈署」另尋出路。

但在Coleco公司這邊，可沒有人覺得有需要準備履歷。的確，他們事業中最輝煌的一刻才正要到來。

（未完待續）

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