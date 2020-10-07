法操》【法操小教室】投案 VS 自首

自首的定義為「在犯罪未發覺前，犯人向機關自行申告犯罪事實並接受法院之裁判」。跟自首相反，「投案」是犯罪事實已經被發現之後才主動到案。

法操司想傳媒

根據新聞報導，涉嫌在2018年於台灣殺害女友的香港人陳同佳，通知台灣的委任律師，安排來台灣「投案」。陳同佳稱，來台投案的想法一直有沒有改變，會交由律師安排赴台「自首」。自首跟投案是一樣的東西嗎？還是大家平時習慣的使用上，誤將這兩種行為混為一談？讓法操來告訴各位！

陳同佳（右圖）殺害女友潘曉穎（左圖右1）後潛逃回香港，香港媒體引述消息指出，陳同佳預計來台自首，可望10月成行。（資料照合成圖）

自首：犯罪事實尚未被發現

自首的定義為「在犯罪未發覺前，犯人向機關自行申告犯罪事實並接受法院之裁判」。而「犯罪未發覺」所指包含「該管機關尚未發覺事實」與「雖然已知犯罪發生，但還不知道犯人是誰」兩種情形。

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自首的方式不論是自行申告、透過書面或是委託他人代行向偵查機關自首都可以，不過委託別人代行的話，必須要本人具有自首的意思（陳述犯罪事實、並表示願意接受裁判）才算數，另外請非偵查機關代為向偵查機關轉送也是可行的方法。但是如果犯罪行為人在自首後逃亡、搞失蹤，沒有直接接受裁判的話便不算完成自首的法定要件，就算之後再度後悔、選擇接受審判，卻再也不符合自首減刑的要件囉。

我國刑法規定自首為減刑事由之一，這是為了獎勵犯罪者知過悔改，並幫助及早釐清事實、減輕搜查的成本。過去對於自首的犯罪者採「一律減輕其刑」的作法，反而導致一些犯罪者投機取巧、為減刑而非因為悔悟才急於自首，因此最後才修法為「得減輕其刑」。

中華民國刑法

第 62 條

對於未發覺之罪自首而受裁判者，得減輕其刑。但有特別規定者，依其規定。

投案：已被發現犯罪事實

跟自首相反，「投案」是犯罪事實已經被發現之後才主動到案，所以並不能適用刑法第62條的減刑事由、也不是刑事訴訟法上所使用的用語，頂多只能以刑法第57條審酌犯罪行為人的品行、態度做為科刑時的參考依據。

中華民國刑法

第 57 條

科刑時應以行為人之責任為基礎，並審酌一切情狀，尤應注意下列事項，為科刑輕重之標準：

一、犯罪之動機、目的。

二、犯罪時所受之刺激。

三、犯罪之手段。

四、犯罪行為人之生活狀況。

五、犯罪行為人之品行。

六、犯罪行為人之智識程度。

七、犯罪行為人與被害人之關係。

八、犯罪行為人違反義務之程度。

九、犯罪所生之危險或損害。

十、犯罪後之態度。

「自首」或「自行投案」等常在報章雜誌上看到字句，現在大家應該都能夠很清楚的分辨兩者的差異了吧！這次香港人陳同佳殺害女友的案件，由於犯罪事實已經被發覺，因此他赴台也只能算是「投案」，而不會有自首的減刑事由喔！

本文經授權轉載自法操【法操小教室】投案 VS 自首

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