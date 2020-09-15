法操》閱卷起爭議，可以把卷拆開印嗎？

卷證資料是法院用來審判案件的資料，為了維護當事人的權益並確保審判公正，必須維持卷證資料的正確性和完整性，因此規範了種種限制。

法操司想傳媒

近日有律師在臉書粉絲專頁分享閱卷經歷，描述自己帶助理去法院閱卷，辦完相關手續後就獨留助理在閱卷室影印，沒想到助理為了加速影印，把卷拆開想讓影印機自行吸紙列印，在法律圈掀起一陣激烈的討論。到底我國現行的閱卷制度有哪些規定呢？有沒有可以改進的地方呢？一起來看看法操的介紹吧！

（圖片來源：rawpixel.com form PxHere）

民事、刑事和行政訴訟閱卷規則大同小異

除了得聲請閱卷之人、聲請對象等略有不同外，民事、刑事和行政訴訟的閱卷規則十分類似。卷證資料是法院用來審判案件的資料，為了維護當事人的權益並確保審判公正，必須維持卷證資料的正確性和完整性，因此規範了「閱卷應在閱卷室為之，不得攜出」、「於卷證不得添註、塗改、更換、抽取、圈點、污損或作其他記號」、「裝訂之卷證不得拆散」、「卷內文件證物閱覽後，仍照原狀存放」等等規範。

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除此之外，聲請閱卷之人可以帶同助理影印卷證，但不得僅由助理單獨在場影印、抄錄或攝影，即是為了防止不知道閱卷規則的助理做出違反閱卷規則的行為，進而影響審判公正。

閱卷制度仍有改進空間

即便我國現在已經有更方便的電子卷證制度，由法院將卷證紙本掃描成電子檔，聲請人聲請閱卷時只需要複製電子檔即可，非常快速簡便，但電子卷證制度目前還沒有普及到所有案件，也是造成此次爭議事件的原因之一。

相信以目前的科技技術，應該足以設計出一套更便利、更節省時間的閱卷制度，呼籲相關單位儘速改革制度，避免不必要的資源消耗與風險。

本文經授權轉載自法操 閱卷起爭議，可以把卷拆開印嗎？

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