法操》《第三度殺人》：你對真相不感興趣嗎？

作為一部法律電影，它符合律師、法庭、刑案等各種必備元素，但它既不是聚焦在犯案過程，也不去強調法庭攻防，而是想要講更多的東西。法官依照認定事實所作的判決，是否就是案情真實的樣子，而兇手第三次用什麼方式、殺了什麼人，這些都留待觀眾細細品味。

《第三度殺人（三度目の殺人）》電影劇照。（照片來源：@NetflixJP twitter

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法操司想傳媒

已有殺人前科的罪犯，在出獄後二度犯下兇殺案，卻在法院審理的過程中，縝密地安排第三次殺人，留下難解的真相。《第三度殺人（三度目の殺人）》是2017年日本上映的懸疑電影，由是枝裕和導演、福山雅治主演，故事描述律師重盛接下一起強盜殺人案，被告三隅從坦承犯案到矢口否認，前後不一的自白使案件走向更加撲朔迷離。

為錢再度殺人 自白出爾反爾

被告三隅30年前曾在北海道留萌犯下殺人事件，出獄後到一家食品工廠工作，他卻在離職後將工廠社長帶到河川邊殺害、搶錢並潑汽油將屍體焚燒。按照檢察官起訴書所載，三隅是基於強盜目的而殺人，因此起訴罪名為強盜殺人以及損壞屍體。按照檢察官起訴的罪名，三隅很可能被判處死刑，接下這起案件的重盛律師必須想辦法幫他減刑。

重盛第一次接見三隅時發現，三隅可能是因遭社長開除而心生怨懟殺人，並在殺完社長後才臨時起意偷錢，於是重盛決定主打這是一起仇殺加竊盜的案件。正當重盛一邊調查證據時，媒體卻爆出三隅可能受社長夫人所託殺人，目的是為詐領保險金，且從三隅的帳戶發現一筆來自社長夫人50萬的匯款，重盛因此將訴訟策略改為將社長夫人推成主謀。

此時，原本傳喚作證人的社長女兒咲江，突然找上重盛並揭發他們一家的醜聞。原來，社長的工廠一直在食品中添加來源不明的原料，社長夫人的50萬很可能是封口費；此外，咲江長期受到爸爸性侵，咲江認為三隅是為了救她才殺人。案情大逆轉迫使重盛連忙接見三隅查清真相，三隅卻語出驚人表示，他根本沒殺人，這都是檢警逼迫他做出的自白⋯。

犯案動機不同 影響刑度輕重

作為一部懸疑電影，案件的發展與真相固然是觀影的主軸之一，不過從法律的角度來看，尤其可從重盛律師的訴訟策略一探究竟。從檢察官起訴的事實描述，三隅是基於強盜目的而用扳手殺人，對照到我國刑法屬於第332條第1項的強盜罪結合犯，由於這種行為對社會危害重大，因此規定：「犯強盜罪而故意殺人者，處死刑或無期徒刑，」是非常重的罪。

然而，如果三隅不是基於強盜目的而殺人，而是像重盛主張仇殺後臨時起意偷錢，那麼對照到我國罪名就會變成刑法第271條殺人罪與第320條的竊盜罪，前者處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑；後者處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。雖然數罪併罰後三隅的刑度還是很高，但比起強盜結合犯只有死刑和無期徒刑來說已經減輕。

從上述例子可發現，三隅犯案的動機至關重要，如同片中律師提到，在日本同樣為殺人，出於仇殺的目的通常刑度會比錢財原因來得低。同樣的罪名，法官在個案中可以審酌一切情狀，在法定刑的範圍內定出不同的宣告刑，在我國刑法第57條第1款規定，被告犯案的動機和目的，也是衡量科刑輕重的標準之一。

生與死的論辯 誰說的才是真相

這部片雖然來回在監所和法庭之間，但作為是枝裕和導演的作品，很難僅把它定義成法律或懸疑電影，而重盛律師心境上的轉變相當值得觀察。律師之於當事人的界線，重盛一開始認為雙方只是委任關係，無須投入過多感情。但隨著每次接見三隅的對話，以及鏡頭的構圖使雙方位置產生微妙的變化，都可見重盛的改變。

片中一段關於生死的討論也耐人尋味。在一次接見中，三隅說出「有些人就是不該被生下來」，隨後重盛的助理律師則反駁「沒有人是不該被生下來」；而重盛則認為，生死與人的意志無關，每個人都是未經同意就被生下來，卻又不明不白地被剝奪生命。這段對話反應到三隅可能面臨的死刑，似乎也形成一種不同立場的論證。

作為一部法律電影，它符合律師、法庭、刑案等各種必備元素，但它既不是聚焦在犯案過程，也不去強調法庭攻防，而是想要講更多的東西。法官依照認定事實所作的判決，是否就是案情真實的樣子，而三隅第三次用什麼方式、殺了什麼人，這些都留待觀眾細細品味。

本文經授權轉載自法操 《第三度殺人》：你對真相不感興趣嗎？

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