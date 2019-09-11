法操》【法官很偉大？】法官在法庭上怒罵律師可以嗎？

柯盛益法官辱罵律師、當事人並非初犯，2011年11月柯法官就因開庭審理案件，問案態度不良，嚴重戕害司法形象遭監察院彈劾。究竟當初彈劾的結果為何？難道是因為先前懲戒過輕，才導致柯法官故態復萌嗎？

◎法操司想傳媒

根據媒體報導，橋頭地方法院民事庭法官柯盛益，在審理解散合夥事業案件時，不滿原告提出的備位聲明，當庭怒罵羞辱原告訴訟代理人「腦袋壞掉」、「你真的丟臉啊」、「讀書讀到傻了」、「哭夭」等。經律師陳情後，橋頭地院自律委員會調查，決議移送法官評鑑委員會評鑑。

但柯盛益法官辱罵律師、當事人並非初犯，2011年11月柯法官就因開庭審理案件，問案態度不良，嚴重戕害司法形象遭監察院彈劾。究竟當初彈劾的結果為何？難道是因為先前懲戒過輕，才導致柯法官故態復萌嗎？

多次怒罵當事人，僅休職一年？

根據監察院的彈劾文書，柯盛益法官因問案態度不良，多次經高雄地方法院自律委員會討論並做出下列決議：

但在自律委員會多次決議後，柯盛益法官仍持續被當事人、律師陳情。在高雄地方法院院長的指示下，勘驗了100年6月22日至同年8月11日止之開庭錄音，整理如下：

基於以上情事，高雄地方法院自律委員會決議，建議司法院依公務員懲戒法移請公務員懲戒委員會懲處，並對柯盛益法官先行停止職務。案件經由司法院函送請監察院審查，監察院提案彈劾，移請司法院公務員懲戒委員會審議。

公務員懲戒委院會則以柯盛益法官監察院詢問時已有悔意，並表示願進修情緒管理課程等一切情狀，予以休職一年。而這裡所謂的有悔意，是指柯盛益法官被移送監察院詢問當事人意見時表示：「我個人較易受到當事人影響情緒，這幾年被投訴的很多，年紀比較大了，可能沒辦法負荷繁重的工作量，被移送，我也嚇到了，很不好意思影響到司法的整個形象」、「…我若有機會我一定會去上一些情緒管理的課」、「…我也覺得確實是我自己沒有控制好自己的脾氣，是我自己不好」、「…我願意接受監察院及公懲會的任何處分決定。…」。

法官只要不死不認錯，都會輕輕放下？

過去法操就曾撰《恐龍法官在這裡！惡形惡狀卻懲處寬鬆！》一文，提及到現在對法官監督機制的最大問題，應該還是「執行從寬」。法官通常僅有收賄會被免職，但一個不適任的法官，不是只有「收賄」，如果法官的言行已嚴重戕害司法形象，就應該受到應有的懲戒，而不是只有申誡、罰款等薄懲。

以陳鴻斌法官為例，職務法庭再審把原本免職變罰款，引起輿論譁然。此案雖經再審不符再審要件而遭駁回，回到免職處分，但從此案可以看見職務法庭對於案件認定的寬鬆，甚至把職場性騷擾解釋成「發展婚外情未果」。

回到本案，柯盛益法官問案態度不良、辱罵律師及當事人，而這當中還有許多為家事保護杏案件，法官不僅未立公正的第三方審理案件，還出言調侃羞辱當事人，造成當事人的二度傷害。在這樣嚴重戕害司法聲譽，並侵犯人權，違法失職事證明確的情況下，卻只因法官幾句話，就認為「已有悔意」，想請問法官在一般案件對於當事人也是如此寬待嗎？而本次的事件，也再次證明，柯盛益法官仍然未改過去的惡行。

法有明文，法官評鑑制度應發揮功效

法官倫理規範第3條規定，法官執行職務時，應保持公正、客觀、中立，不得有損及人民對於司法信賴之行為。而同法第12條第1、2項也要求法官開庭前應充分準備；開庭時應客觀、公正、中立、耐心、有禮聽審，維護當事人、關係人訴訟上權利或辯護權。並且應維持法庭莊嚴及秩序，不得對在庭之人辱罵、無理之責備或有其他損其尊嚴之行為。

淘汰不適任的法官、檢察官，是人民信任司法的基礎，為此法官法也經過多次修正，期望本次法官評鑑委員會可以發揮應有的監督功能，做好守門員的工作，讓不適任得法官的以進入後續的程序，建立讓人民信任的司法。

本文經授權轉載自法操 【法官很偉大？】法官在法庭上怒罵律師可以嗎？

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