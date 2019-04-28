法操》【權勢性交】田徑教練性侵選手30次，判30年卻僅執行5年10月？

利用權勢性交與強制性交罪3年以上10年以下有期徒刑相比，利用權勢性交罪的刑度是相當輕的，但同樣都是違反當事人意願所為的性交行為，為什麼會有這麼大的差別呢？

田徑教練性侵選手30次，判30年卻僅執行5年10月？（示意圖，人物與本文無關）（路透社）

法操司想傳媒

根據媒體報導，一名國家級的田徑教練，利用選手參加國際賽事需仰賴其訓練指導及推薦，以及未來就業安排的說法，對長期指導的選手伸出魔爪，案件由被害女選手提告後，經檢察官起訴。台中地方法院認定，該名田徑教練於101年5月至104年9月，利用載女選手去台中上課的機會，帶被害女子去汽車旅館，對因監督關係而隱忍屈服被害女子性交得逞，共計30次。成立30罪，各處有期徒刑1年。應執行有期徒刑5年10月。

但大家會不會有疑問，明明是30罪，1罪1年，這樣不是應該是30年嗎？為什麼只要執行5年10月呢？法院判決的理由又是什麼呢？

利用權勢性交罪，為什麼只判1年？

《法操》在過去的文章中，曾與大家詳細介紹各種性犯罪的樣態。而本文，就讓我們聚焦於利用權勢性交罪。依據刑法第228條規定，利用權勢，與受到自己監督、扶助、照護之人或機會為性交者，處6月以上5年以下有期徒刑。

利用權勢性交與強制性交罪3年以上10年以下有期徒刑相比，利用權勢性交罪的刑度是相當輕的，但同樣都是違反當事人意願所為的性交行為，為什麼會有這麼大的差別呢？

「以何種不法手段，違反當事人意願」是這兩罪，最大差異之處。強制性交是以最具強制力的手段，使他人直接違反他人意願、剝奪對方選擇的行為。而在利用權勢性交的情形下，當然也屬於違反當事人意願，但是他的手段沒有強暴脅迫這麼激烈，雖然被害人在心理上，受到加害人的利誘、脅迫，但在程度上，仍予強制性交有別，所以在刑度才會上加以區分。

所以本案法官判一個權勢性交罪1年，是符合6月以上5年以下有期徒刑的法定刑的範圍。

判30年卻僅執行5年10月？

法院對案件作出判決時，會先針對各罪去定出宣告刑，在數罪併罰的狀況下，還會另外訂出執行刑。依據刑法第51條規定如下：

依法本案法官可以訂應執行刑的範圍，應該為1年以上30年以下有期徒刑。所以本案訂應執行刑5年10月是符合法律規定的。

法院判決合法，但說理應該更清楚！

法院為什麼會在1至30年間訂出5年10月這個刑度，我們從判決書中，僅能看到量刑依據：

「惟念及被告前無刑事犯罪紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表可稽，兼衡被告自述碩士畢業之智識程度，其擔任之教職業遭解聘，目前沒有工作，已婚，1 個小孩，家中經濟狀況小康之生活狀況，暨其犯後否認犯行之態度，復未賠償乙女所受損害等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定其應執行之刑。」

簡單來說，法院衡量因素有「沒有前科」、「碩士畢業」、「沒工作」、「已婚有小孩」、「家境小康」、「犯後態度不佳」，這幾點。但這幾點法官的評價為何？法官考量這幾點過後究竟是覺得被告情堪憫恕給予較輕的刑責？又或者是覺得被告可惡而給予較重刑責呢？

當然，法官此次的判決並沒有違背法令，但法官在撰寫判決書時，在說理的部分是不是應該更清楚。至少應該讓社會大眾看到判決，可以推測出法官心證的理由，以縮短人民與法院判決的距離。

本文經授權轉載自法操 【權勢性交】田徑教練性侵選手30次，判30年卻僅執行5年10月？

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