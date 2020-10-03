自由開講》接軌國際成立融資保證，風電國產化加速中

王潔敏

當國內某媒體還在誤導民眾，唱衰綠能時，外商早就用行動證明台灣綠能產業的潛力及未來性，經濟部投資審議會9/30召開通過108億的綠能投資案，外商資金不斷湧入，對照按照某媒體的報導，難道有人會拿著大筆資金投入沒有前景的產業嗎？所以這顯然是不實的報導。

外商相爭投資綠能，展現台灣競爭力

這次投審會通過的投資案，分別是英商 GRP III TAIWAN UK LTD、德商 YUNLIN HOLDING GMB 分別匯入投資 67、28 億元擴大投資台灣再生能源、離岸風電開發，特別在疫情期間，全球經濟不穩定的狀況下，外商卻加碼投資台灣，由此可見，台灣的綠能產業具有一定的國際競爭力。

請繼續往下閱讀...

國家融資保證採購國產化產品服務

出口信貸機構屬政府機構，主要職責是促進出口國設備、技術及服務出口，確保買方能以優惠條件獲得貸款，增加產業競爭力，用以支付購買設備、技術或服務所需的資金，也就是說，「國家融資保證機制」限制其擔保的融資應該用在「採購國產化產品及服務」上，意思就是國家作保讓你借到的錢，只能用在協助國內產業發展的用途上，台灣成立國家融資保證機制，不只建立國內產業進軍國際的助力，並加速風電國產化進程。

疫情期間，全球經濟不穩定的狀況下，外商卻加碼投資台灣，由此可見，台灣的綠能產業具有一定的國際競爭力。（本報資料照）

國家ECA設立不只加速國產化，增加國內銀行競爭力 有媒體報導「政府砸百億資金給風電外商不需擔保！」，除了外商投資風電產業都必須配合國產化政策的條件要求，還有必須由國外的ECAW提供部分的融資保證，再由國發會成立的「國家融資保證機制」融資挹注，所以「國家融資保證機制」有一定的條件跟限制，還加速國產化，這個機制其實是國產化成熟後，為了讓國內風電國家隊進軍國際時有更完備資金，而且在歐洲出口信貸機構（ECA）已行之有年，台灣設立國家出口信貸機構（Export Credit Agency, ECA），學習國際經驗，這不是台灣產業發展，接軌國際的必經之路嗎？

過去國內金融機構融資常要求擔保品以降低風險，與國際專案金融融資的方式截然不同，透過本機制信用增強方式，藉此補足較缺乏專案融資經驗及人才，提升我國金融業國際競爭力。

媒體又提到「因為國外ECA提供的融資保證降低，所以風電廠商能借款額度變少，加上我國銀行不放心借錢，只能靠政府成立ECA補足缺口。」，事實是外商來台投資必須配合台灣的「國產化政策」，包含有多少比例的工程、產品來自國產，同時應該投入多少資源去培育本土的相關產業人才，所以「國產化政策」影響了國外ECA提供台灣離岸風場融資計畫的保證成數，所以政府提出「國家融資保證機制」來加速國產化。

國產化已有階段性成果

台灣以 2025 年建置 5.5GW 離岸風電為目標，透過一系列的遴選招商機制，逐漸拉高國產化比例，目前國產化已經有階段性成果，離岸風電開發商哥本哈根基礎建設基金（CIP）表示旗下彰芳暨西島離岸風電計畫，已與超過80家台灣本土供應商合作。另外，台灣首艘離岸風電全迴旋大型浮吊船「Green Jade」也在9/30於高雄造船廠開工，Green Jade 預計 2022 年底完工，完工後將陸續投入海龍和中能離岸風場。

（作者為台大研究生）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法