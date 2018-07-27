自由開講》透過遴選及競價過程逐步落實基礎建設

江茂雄

今年6月底離岸風電遴選及競價結果出爐後，確定有13座風場獲選投入共5.5 GW容量開發。但離岸風電要開創如此可觀市場規模，國內基礎建設究竟可否支撐風電發展，尚有待關注。筆者過去曾撰「發展離岸風電，基建要跟上」一文，強調基礎建設不足的問題將嚴重影響未來大規模建置離岸風場之時程。舉例來說，若缺乏碼頭、電網等基礎建設，則開發業者將無法於碼頭組裝風機零組件、亦缺乏港區後線空間來儲放機組元件、更難妥善停靠施工船舶、甚至風場蓋好卻沒有併網點可引接輸配電力，又怎麼可能吸引國際投資進行大規模開發？

在政府公告的「風力發電4年推動計畫」中，係基於「促進內需帶動就業、創新轉型進軍國際」願景，進行專用碼頭、產業專區、施工船隊、輸配電網等基礎建設規劃。在「離岸風力發電規劃場址容量分配作業要點」之總則更已闡明，我國離岸風電政策係配合國內基礎設施建置時程推動離岸風電發展，顯然政府早已意識到基礎建設建置時程對達成離岸風電推動目標的重要性。在國內缺乏基礎建設的現況下，如何快速補足基礎建設缺口，讓離岸風電順利如期開發，是政府必須透過推動策略來設計解決機制的關鍵，以下是兩個實際的案例。

政府已意識到基礎建設建置時程對達成離岸風電推動目標的重要性。在國內缺乏基礎建設的現況下，如何快速補足基礎建設缺口，讓離岸風電順利如期開發，是政府必須透過推動策略來設計解決機制的關鍵。（本報資料照）

離岸風場在供應鏈廠商進行大型構件預組裝如風機、水下基礎等相關工程時，需要承載力高、腹地充足的專用碼頭，另為在風力機組長達20至25年生命週期中確保其可用率，還需於運維碼頭處理風力機組之運轉監控及維護作業。政府深切認知港埠建設對離岸風電的重要性，責成台灣港務公司在3年前便積極規劃投資新建重件碼頭，以配合離岸風場施工運維需求，其佈局已成功促使台中港成功轉型為離岸風電專用碼頭及產業園區，具有重要的戰略地位。

至於電網部分，台電公司規劃「2020至2025年離岸風電可併網點及併網量」，至2025年底將完成共13處離岸風電專屬併網點、合計多達10,650 MW可併網量。由於台電公司以國營事業身份積極投入輸配電網建設，並以明確建置時程目標展現如期完工的決心，才成功吸引國際開發商投注巨資來台進行離岸風場開發，開創了穩定的內需市場。 台灣原無完整風力機產業，目前相關基礎建設亦嚴重不足，但政府先藉離岸風電2025年前完成5.5 GW之明確政策目標，創造港埠、碼頭、輸配電系統等基礎建設需求，再分別透過經濟部與交通部政策指導國營公司配合提供基礎建設，並辦理遴選及競價作業分配基礎建設容量，雙管齊下促成了「遴選顧產業、競價壓成本」的成功經驗，漂亮的開標價格已讓台灣躍身成為離岸風電世界舞台的焦點，相信未來將可如期實現綠色經濟、環境永續及非核家園的願景。

（作者為台灣大學工程科學及海洋工程系教授）

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