自由開講》法巴銀及德銀相繼打臉梁敬思

Tim Hsu

號稱「離岸風電財務專家」梁敬思先生長期以來批評離岸風電，但其實他一個離岸風電融資都沒做過，一個都沒有！事實上，他只是因為接了金融研訓院的離岸風電融資計畫主持人，收集一些資料就搖身一變成為「專家」，而我們都知道所謂主持人不過只是掛名，真正做事的還是底下的研究員。

公道自在人心，就在梁先生大放厥詞一陣子後，真正厲害的外商如：法國巴黎銀行、德國復興銀行陸續出來打臉，國內海洋風場更獲得國際大獎。難怪，最近有真正的專家出來說：「有病要看醫生，不要看蒙古大夫」。

日前梁先生提出對離岸風電專案融資說到：『多數外資開發商在台專 案借款都打算採取「無追索權專案融資」模式，時間長，借款合約又無完工保證，開發商還可以自由出售或移轉專案股權，將債務爛攤留給本土銀行』。在台灣，假新聞已經不是新鮮事，網紅也非常多，若梁先生想趁機刷存在感，利用片面的斷章取義，甚至是說詞反覆地胡亂攻擊現在最夯的離岸風電議題，散播負面消息誤導民眾，不如花時間好好閱讀正確資訊及深入研究，應該會更有意義。

法巴銀：專案融資全球普遍，風險評估成熟完整

法國巴黎銀行來台拓展近40 年，在歐洲已有超過10年離岸風電融資專案經驗，近期完成海洋風電（Formosa 1）專案融資計畫。台灣區總經理於日前表示，專案融資是很複雜的，有離岸風電融資經驗的歐洲銀行除了既有的評估標準外，也會評估開發商。歐洲離岸風電已發展近20年，現多採用專案融資方式進行，筆者不明白梁先生為何屢屢攻擊已成熟也普遍採用的專案融資，如果是自身學識不足而導致投資誤判，那應該檢討的是自己而不是專案融資方式。

歐洲離岸風電已發展近20年，現多採用專案融資方式進行，圖為沃旭能源風場。（沃旭提供）

德銀：專案融資需經過多方檢視，風險較企業融資低

全球前十大再生能源放款銀行，且擁有豐富離岸風場專案融資經驗的德銀副總也看不慣台灣「離岸風電財務專家」屢屢攻擊專案融資的撰文，日前強調已參與過24 個離岸風場專案融資，從沒損失過1 塊錢。專案融資針對1 個專案，參與的10多家銀行都會各自的盡職調查，所以會更審慎、更在意賠錢的風險，而且岸場如果被出售，在專案融資中會優先償還銀行，銀行根本不會有損失。以德銀副總經手如此多的離岸風場，光實務經驗及處理的金額，都比梁先生看到的不知多過幾倍，重點是梁先生有真正處理過一個專案嗎？在離岸風電專案融資上，誰是專業誰是業餘，很顯而易見了吧？

切勿一味的妖魔化「無追索權的專案融資」

再提供一項統計資料給梁先生參考，離岸風電採無追索權融資在歐洲是常態，由歐洲風能協會（Wind Europe）2017年統計，目前全球已有44%的離岸風電新裝置容量採取「無追索權融資」的方式，從2010年近15億歐元，到2017年已成長到62億歐元，顯示是可行且合理的方式，更是一個趨勢。且梁先生1年前曾提到「如果國外的出口信貸機構及外商銀行願意提供保證或貸款金額超過專案整體借款50%，顯示該無追索權的專案融資案具有高度可融資性，本地銀行就可以放心參與」。當初說具有高度可融資性，怎麼1年後的文章，卻將無追索權的專案融資視為妖魔猛獸，來騙取台灣人民的納稅錢呢？

為了不讓梁先生用無暇搜尋或找不到資料當藉口，在此免費贈送一打的無追索權的專案融資懶人連結，供梁先生仔細閱讀，再來好好說話。

資料來源: Wind Europe（2017）

研究報告與網路文章說詞矛盾，您累了嗎？

最後，請梁先生重新檢視自身的研究報告及網路文章說詞，切勿因時空錯亂，說辭也矛盾。筆者拜讀梁先生於2018年的投融資研究報告，當中梁先生贊同歐洲離岸風電專案融資的經驗深具參考性，亦肯定多國的政府對專案融資以及政策的支持。但梁先生盡是在網路上將報告研究的對象（開發商、外國銀行）當成壞人，要把債權爛攤留給本土銀行，把專案融資講得跟炸彈一樣，誰做誰倒楣。梁先生一方面研究那些知名開發商及外國銀行的案例，報告中還給予肯定，結果另一方面卻在別的平台在罵他們賺飽台灣人的錢就留爛攤給台灣的銀行，這未免太諷刺了吧？

本土銀行不是笨蛋，不是刀落下就要接。我們可以說本土銀行保守，對於不熟領域投資，本來就需要許多資料數據及時間，需要借重國際經驗加速本土銀行的學習曲線，更需要「真正」的專家協助，而不是作亂的專家。希望「沒有做過離岸風電融資的離岸風電融資專家」，在被國內外銀行和知名機構打臉後，能夠收斂言行，好好做功課，有朝一日，變成真正的專家。

懶人連結：

1. Nobelwind （with ECA, FC: 10/2015）

2. Norther （with ECA, FC: 12/2016）

3. Northwester 2 （with ECA, FC: 10/2018）

4. Deutsche Bucht （no ECA, FC: 08/2017）

5. Merkur（with KfW, FC: 08/2016）

6. Nordsee One（no ECA, FC: 03/2015）

7. Veja Mate（with ECA, FC: 06/2015）

8. Blauwwind（no ECA, FC: 06/2018）

9. Gemini（with ECA, FC: 05/2014）

10. Beatrice（with ECA, FC: 08/2016）

11. Dudgeon（no ECA, FC: 05/2016）

12. Galloper（no ECA, FC: 11/2015）

（作者為美商退休高管）

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