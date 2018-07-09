自由開講》美國也在搞離岸風電？對，你沒看錯

◎王漢銘



今年一月，在美國的東北地區，包括泛稱為新英格蘭地區的東北六州，以及商業中心紐約所在的紐約州，受到俗稱「炸彈低壓」的溫帶氣旋襲擊，讓紐約出現了近30公分的積雪，康乃狄克州的氣溫更是在夜晚降到攝氏零下20度，讓紐約州與新澤西州政府宣布進入警急狀態，北從緬因州到維吉尼亞州的公立學校更是全面停課，員工也允許在家上班，但最驚人的是，這一次的強烈冷空氣，讓美國本土大部分地區的氣溫，打破了近一個世紀以來的最低值。

隨之而來的，是民眾強烈的取暖需求，而反應在最大的兩種取暖所需能源，電與天然氣的價格上，則是跟外面的氣溫走勢完全相反，以供應美國東部十三州及哥倫比亞特區的PJM Interconnection公司的電力基準現貨價格為例，在那時創下近四年的新高，而且電力網內對電力的需求完全沒有下降的趨勢，另一方面，那時的天然氣價格，以紐約州為例，暴漲了近60倍，成為當時全球天然氣最貴的地區。

台灣的條件，還比美國的更為優秀，切莫因為部分人是別有用心，甚至想要重啟核能的意圖，而停止現在走到一半的能源自主與產業轉型之路。（資料照）

事實上，類似的天氣型態，在美國東北地區早已不是第一次，2006年的北美加拿大大停電，就是同樣的天氣系統所引起的，然而該地區能源基礎建設，如天然氣供應管線，因為居民紛紛反對其通過人口稠密的地區，導致於就算美國本土頁岩氣盛產，依舊沒有足夠的管道可以輸送到東北地區，而天然氣除了直接供應家庭取暖外，同時也是電廠重要的燃料來源，但在基礎建設的缺凡下，東北地區對於能源的需求不斷上升，供給卻無法跟上，故而導致高昂的能源價格，以及更危險的，能源安全的不足。

針對這樣的情況，新英格蘭地區很早就開始發展所謂的替代能源以及節能設備，如家中裝設太陽能板，以及使用熱泵空調及電動車等節能措施，而根據美國能源資訊局的資料顯示，新英格蘭地區的各州，能源效率在美國都是名列前茅。而川普總統上任之後，秉持著「美國優先」的大方向，同時為了降低美國能源對外依賴的程度，及恢復美國製造業的榮景，近期也啟動了發展離岸風電的政策。

對，台灣這邊大家吵的不可開交的離岸風電，其實美國也在發展，而且風場大部分集中在美國東岸地區的外海，這也是大西洋對岸，發展離岸風電有悠久歷史的歐洲國家評估相當有潛力的風場。原本川普剛上任時，對石化產業較為友好的態度，讓上任前才開始的美國離岸風電政策，可行性受到高度的質疑，然而事實上在川普的規劃中，讓製造業回到美國是他的國際戰略目標，故發展離岸風電，正好提供了回流的製造業，一個強大的需求，舉凡風機需要的渦輪機、高塔、葉片等零件，都能夠帶動美國製造業的景氣，同時也製造了非常多的工作機會，相當程度的實踐了川普對於選民的承諾，同時也由於風場集中在東北外海，也一定程度可以解決新英格蘭地區長久以來不穩定的能源供給及居高不下的能源價格。

而在美國目前開放的12個風場裡面，有7個風場是被歐洲團隊拿下，包括了著名的哥本哈根基礎建設基金（CIP），這名字或許不少人感到耳熟，沒有錯，在台灣第一階段的離岸風力競標當中，CIP的團隊拿下彰化芳苑及西島風場，以及與中鋼合作的中能風場，而這並不是巧合，因為事實證明，台灣的風場在這些具有豐富離岸風力開發經驗的歐洲廠商中，就是那麼的優秀，而看看現在美國風力發電的競標結果，如果按照台灣某些人的邏輯，可能也要被說成是「圖利外商，全民買單」了，然而發展自主及可再生的能源，以及製造業的回流，是全世界的趨勢，美國現在是如此，台灣也是如此，同時台灣的條件，還比美國的更為優秀，切莫因為部分人是別有用心，甚至想要重啟核能的意圖，而停止現在走到一半的能源自主與產業轉型之路，要知道這是台灣千載難逢的機會，錯過了這一次，只怕我們損失的，恐怕不只能源無法自主化而已，更多的是趁此良機，讓台灣的製造業重新揚眉吐氣的機會，那就不是高喊「重啟核四」可以解決的事情了。

（電力設備及電纜專家。）

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