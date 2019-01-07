社論》由雙子星與離岸風電談起

民進黨敗選後，嚴峻的挑戰排山倒海而來，而小英政府確實也在深刻檢討施政失去民心的敗因，選後多項政策的推動即因民意質疑而立即轉折，此種著庶民導向、接地氣的作法，令人耳目一新，對於爭取人心應有所裨益。其實，小英政府若要脫胎換骨，不僅必須鎖定改革價值與推動成果的檢討，從最近發生的一些案例深入探索，或者更可看出阻礙台灣進步的癥結，從而找到促進國家發展轉型的正確起點。

首先要談的是五度招標、爭議不斷的台北雙子星開發案，終於由港商與馬來西亞商組成的團隊奪標，一旦順利完成，將成為柯文哲市長的重大政績。諷刺的是，這項數百億規模的標案，竟然只有台商與外資兩個團隊參與投標，而資金過剩，且苦無投資機會與標的的國內壽險公司與大型企業，竟然全數缺席，以致這項打造國家門面的重要工程最終淪入外資手中。這個案例反映的是台灣各級政府常因政黨輪替而產生政策缺乏持續性的政治風險，讓多數有能力參與公共工程的企業為之卻步不前。總括而言，國內官場隱藏的高度政治風險，包括政策缺乏一致性，反覆無常，以及民粹高漲，官員擔心圖利財團的指控，因此不尊重契約精神，防弊優先於興利，讓一些公共工程標案與投資案面臨非專業層面的刁難阻撓，導致廠商猶如秀才遇到兵、有理說不清，乃對政府標案避之唯恐不及。在充滿高度政治風險的不確定變數下，一般奉公守法的廠商既怕刁難，更怕背負政商掛鉤的原罪污名，自然受到驚嚇而逃之夭夭；剩下敢在其中上下其手、鑽營牟利的，就是一些專搞政商關係，走旁門左道的劣質廠商。此所以雙子星標案沾染臭名，一再流標，最終因為國內廠商乏人問津，乃輕鬆成為外資的囊中物。

國家重大政策因政黨惡鬥、官僚怠惰心態而陷入延宕的窘境，最近離岸風電國際開發商無法在期限內取得每度五．八元躉購費率的合約，即是最典型的惡例。按理，非核家園乃是小英政府的堅定政策理念，而一旦核電廢止，且火力發電又造成嚴重空污，難以擴張之下，未來電力缺口的填補，綠能產業勢必扮演重要角色。加上台灣海峽的風場即為國際公認的最佳場域，因此發展離岸風電乃是綠能產業重要的選項。由此可見，離岸風電攸關落實非核家園的成敗，以及各種發電方式比例的適當調整，故而被列為政府大力推動的產業項目。儘管如此，我國嚴重欠缺發展離岸風電的技術、專業人才與營運經驗，因此必須制定優惠措施，保障合理利潤，以爭取知名外商前來投資，並且藉此建立本土的供應鏈。不料，經濟部不但大砍今年的躉購費率，且在外商爭取簽訂去年每度五．八元的優惠躉購費率，竟然在行政程序上拖延不決，甚至與剛換國民黨籍縣長的地方政府互推責任，導致外商在行政干擾下確定無法取得較優惠的費率，遂而萌生暫停或緊縮投資規模的退意，連帶扶植本土供應鏈的政策目標也可能為之落空，離岸風電的發展可謂出師不利，剛起步就跌了一大跤。由此看來，以核養綠公投案的通過，應該不是民眾對非核家園的反對，而是對於政府行政效率與執行魄力投下的不信任票，反倒是給予這個空言非核家園的政府，提供了最好的下台階。

歷任執政者皆宣稱要拚經濟，奈何檢視最後的成果似乎都是徒託空言，淪為噴口水的宣傳秀。拚經濟的前提，不僅政府必須大力投資公共建設，更必須以諸多獎勵投資的優惠措施，吸引內外資的投入，方可促進台灣內需，帶動經濟成長。而綠能產業的扶植不但是台灣走向非核家園必備的替代方案，更是小英政府「五＋二」的關鍵性產業，卻仍然受到保守官僚體系及政黨惡鬥的掣肘，致而行走顛簸，難以邁開大步。由此可見，台灣缺乏一個具有魄力、創意及專業能力的行政團隊，得以擺脫政黨惡鬥與官僚怠忽慣性，有效執行、落實宏大的政策藍圖。此一阻礙進步的困局不解，台灣經濟與產業如何轉型與發展？這是與檢討敗選原因同等重要的大事。

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